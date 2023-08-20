https://ria.ru/20230820/obstrel-1891104701.html

Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки

Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки - РИА Новости, 20.08.2023

Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки

Инфраструктура химического концерна "Стирол" в Горловке получила повреждения в результате обстрела ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:59

2023-08-20T11:59

2023-08-20T12:20

специальная военная операция на украине

горловка

стирол

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Инфраструктура химического концерна "Стирол" в Горловке получила повреждения в результате обстрела ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате вчерашнего (19.08.2023 года) обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", - написал мэр.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

горловка

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горловка, стирол, иван приходько, происшествия