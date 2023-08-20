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Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:59 20.08.2023 (обновлено: 12:20 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891104701.html
Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки
Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки - РИА Новости, 20.08.2023
Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки
Инфраструктура химического концерна "Стирол" в Горловке получила повреждения в результате обстрела ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:59
2023-08-20T12:20
специальная военная операция на украине
горловка
стирол
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Инфраструктура химического концерна "Стирол" в Горловке получила повреждения в результате обстрела ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате вчерашнего (19.08.2023 года) обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", - написал мэр.
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горловка, стирол, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Стирол, Иван Приходько, Происшествия
Химический концерн "Стирол" пострадал при обстреле Горловки

Приходько: инфраструктура концерна "Стирол" пострадала при обстреле ВСУ Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПовреждение инфраструктуры государственного унитарного предприятия "Стирол" в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ
Повреждение инфраструктуры государственного унитарного предприятия Стирол в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Инфраструктура химического концерна "Стирол" в Горловке получила повреждения в результате обстрела ВСУ, заявил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате вчерашнего (19.08.2023 года) обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура государственного унитарного предприятия "Стирол", - написал мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСтиролИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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