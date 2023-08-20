https://ria.ru/20230820/obstrel-1891104555.html

При обстреле Донецка пострадала школа

При обстреле Донецка пострадала школа - РИА Новости, 20.08.2023

При обстреле Донецка пострадала школа

Школа в Киевском районе Донецка получила повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:57

2023-08-20T11:57

2023-08-20T11:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Школа в Киевском районе Донецка получила повреждения в результате обстрела города украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики:... МБОУ "Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 19 города Донецка" по улице Собинова", - говорится в сообщении представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия