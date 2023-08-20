Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891097254.html
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2023
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:48
2023-08-20T10:48
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:143:948:676_1920x0_80_0_0_357cf3e7a552e6b0e45055fa266e1a48.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, в населенных пунктах Алешки, Казачьи Лагеря два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - сообщил представитель экстренных служб. По его словам, накануне украинские войска выпустили по Новой Каховке 12 снарядов, а также 12 снарядов по Алёшкам и 14 - по Казачьим Лагерям. Ночь, украинские войска продолжили обстреливать города и села левобережья Днепра. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819345606_0:1:948:712_1920x0_80_0_0_48f873670d888f997fe9a1d46de67799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Херсонской области один человек погиб и двое пострадали

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
«
"В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, в населенных пунктах Алешки, Казачьи Лагеря два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, накануне украинские войска выпустили по Новой Каховке 12 снарядов, а также 12 снарядов по Алёшкам и 14 - по Казачьим Лагерям.
Ночь, украинские войска продолжили обстреливать города и села левобережья Днепра.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил представитель экстренных служб.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Сальдо опроверг украинские фейки о мобилизации в Херсонской области
Вчера, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала