https://ria.ru/20230820/obstrel-1891097254.html

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2023

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:48

2023-08-20T10:48

2023-08-20T10:48

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, в населенных пунктах Алешки, Казачьи Лагеря два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - сообщил представитель экстренных служб. По его словам, накануне украинские войска выпустили по Новой Каховке 12 снарядов, а также 12 снарядов по Алёшкам и 14 - по Казачьим Лагерям. Ночь, украинские войска продолжили обстреливать города и села левобережья Днепра. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия