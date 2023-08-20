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При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 20.08.2023
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:48
2023-08-20T10:48
2023-08-20T10:48
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 20 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке, еще двое ранены в Казачьих Лагерях и Алёшках Херсонской области в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, в населенных пунктах Алешки, Казачьи Лагеря два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести", - сообщил представитель экстренных служб. По его словам, накануне украинские войска выпустили по Новой Каховке 12 снарядов, а также 12 снарядов по Алёшкам и 14 - по Казачьим Лагерям. Ночь, украинские войска продолжили обстреливать города и села левобережья Днепра. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Васильевка, Горностаевка, Саги, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии", - сообщил представитель экстренных служб.
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Херсонской области один человек погиб и двое пострадали