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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 20.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T09:50
2023-08-20T09:50
2023-08-20T09:50
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
гольмовский
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщает, что в 8.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, а через 15 минут выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, горловка, гольмовский, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Гольмовский, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
ВСУ выпустили 14 снарядов по Донецку, Горловке и Гольмовскому