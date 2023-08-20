https://ria.ru/20230820/obstrel-1891093258.html

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 20.08.2023

Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T09:50

2023-08-20T09:50

2023-08-20T09:50

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

гольмовский

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 07.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщает, что в 8.30 украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив четыре снаряда калибра 152 миллиметра, а через 15 минут выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

донецк

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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донецк, горловка, гольмовский, сцкк, донецкая народная республика, происшествия