https://ria.ru/20230820/obekty-1891149503.html

Руденя и Решетников осмотрели объекты туринфраструктуры ОЭЗ "Завидово"

Руденя и Решетников осмотрели объекты туринфраструктуры ОЭЗ "Завидово" - РИА Новости, 20.08.2023

Руденя и Решетников осмотрели объекты туринфраструктуры ОЭЗ "Завидово"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки осмотрели объекты курорта Завидово в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T18:58

2023-08-20T18:58

2023-08-20T18:58

тверская область

экономика

россия

тверская область

игорь руденя

максим решетников

союзмультфильм

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ТВЕРЬ, 20 авг – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки осмотрели объекты курорта Завидово в Тверской области и ознакомились с развитием в Конаковском округе глэмпингов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Рудене и Решетникову продемонстрировали в Завидово автомобильный и пешеходный мосты через реку Дойбица, строящиеся отели и аквапарк, площадку под создание парка "Союзмультфильм", речной порт, а также глэмпинг на 26 домов рядом с гостиничным комплексом "Ямская Слобода". "В регионе есть хорошая инфраструктура, необходимая для развития туризма – это автомобильные магистрали, железнодорожное сообщение. Уверен, что у Тверской области наряду с другими регионами Центрального федерального округа при поддержке правительства страны есть все шансы и далее развивать индустрию гостеприимства совместно с предпринимательским сообществом", - сказал Руденя. В Тверской области глэмпинги возводятся при федеральной поддержке. В прошлом году реализовано три таких проекта, в том числе на территориях курорта Завидово и Конаковского муниципального округа. Всего построен 241 модуль на 482 койко-места. Региону на эти цели было выделено более 350 миллионов рублей федеральных средств, отмечается в сообщении. На обустройство в 2023-2024 годах аналогичных объектов выделено федеральное финансирование в размере более 244 миллионов рублей. Средства будут направлены на реализацию трех проектов в Конаковском округе – "Зелёный остров", "Агротуристическое пространство Топорок", "Карачарово", а также проекта "Туристический центр активных видов отдыха "Спорт-Марафон Парк" в Пеновском округе. Планируется открыть новые модульные гостиницы и глэмпинги – всего 168 модулей. Тверская область вошла в число лидеров по привлечению федеральных средств на реализацию таких проектов, заняв третье место среди субъектов ЦФО и 12-е место по Российской Федерации. Всего поддержка по данному направлению оказана 38 регионам страны, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230804/remont-1888124694.html

https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html

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экономика, россия, тверская область, игорь руденя, максим решетников, союзмультфильм