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Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского

Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского - РИА Новости, 20.08.2023

Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского

ВСУ активно используют различные беспилотники, чтобы замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:13

2023-08-20T13:13

2023-08-20T14:57

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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 20 авг — РИА Новости. ВСУ активно используют различные беспилотники, чтобы замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. "Противник использует "Бабу-Ягу". Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями. <…> Но мы их сбиваем", — рассказал собеседник агентства.Как уточнил командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, украинские боевики используют БПЛА со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военным. "Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком охотятся. Так что стараемся передвигаться скрытно", — добавил он.В начале августа Минобороны сообщило об освобождении поселка Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Накануне в оборонном ведомстве заявили, что группировка войск "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на этом участке фронта. Войска противника за сутки потеряли более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin.

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность