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Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского - РИА Новости, 20.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 20.08.2023 (обновлено: 14:57 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/novoselovskoe-1891111550.html
Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского
Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского - РИА Новости, 20.08.2023
Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского
ВСУ активно используют различные беспилотники, чтобы замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:13
2023-08-20T14:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 20 авг — РИА Новости. ВСУ активно используют различные беспилотники, чтобы замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка. "Противник использует "Бабу-Ягу". Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями. &lt;…&gt; Но мы их сбиваем", — рассказал собеседник агентства.Как уточнил командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, украинские боевики используют БПЛА со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военным. "Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком охотятся. Так что стараемся передвигаться скрытно", — добавил он.В начале августа Минобороны сообщило об освобождении поселка Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Накануне в оборонном ведомстве заявили, что группировка войск "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на этом участке фронта. Войска противника за сутки потеряли более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского

ВСУ применяют дроны для замедления продвижения ВС РФ у Новоселовского

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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КУЗЕМОВКА (ЛНР), 20 авг — РИА Новости. ВСУ активно используют различные беспилотники, чтобы замедлить продвижение российских войск у недавно освобожденного поселка Новоселовское. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Птичка.
"Противник использует "Бабу-Ягу". Большой дрон, очень неприятный звук, тяжелые сбросы она носит, но обычно они используют ночью. На моей памяти самое большое число единовременно было — семь, их семь летало над нашими позициями. <…> Но мы их сбиваем", — рассказал собеседник агентства.
Как уточнил командир роты 1-й гвардейской танковой армии с позывным Третий, украинские боевики используют БПЛА со сбросами как для ударов по технике, так и по российским военным.
"Есть беспилотники, которые сбрасывают различные боеприпасы, если бойцы собираются где-то, да даже бывает и по одному, даже за одним человеком охотятся. Так что стараемся передвигаться скрытно", — добавил он.
В начале августа Минобороны сообщило об освобождении поселка Новоселовское в ЛНР на Купянском направлении. Накануне в оборонном ведомстве заявили, что группировка войск "Запад" успешно отразила четыре атаки и контратаки ВСУ на этом участке фронта. Войска противника за сутки потеряли более 130 военнослужащих и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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