https://ria.ru/20230820/niger-1891160388.html

В Нигер прибыли более 300 грузовиков с товарами первой необходимости

В Нигер прибыли более 300 грузовиков с товарами первой необходимости - РИА Новости, 20.08.2023

В Нигер прибыли более 300 грузовиков с товарами первой необходимости

Более 300 грузовиков с товарами первой необходимости прибыли из Буркина-Фасо в Нигер, передает Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:01

2023-08-20T21:01

2023-08-20T21:01

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Более 300 грузовиков с товарами первой необходимости прибыли из Буркина-Фасо в Нигер, передает Нигерское агентство печати (ANP) со ссылкой на заявление нигерских вооруженных сил. Отмечается, что нигерские военные по указанию правящего в стране "Национального совета по защите отечества" (CNSP) вместе с властями Буркина-Фасо в пятницу провели операцию по сопровождению колонны грузовиков. "Эта операция, проведенная... подразделениями вооруженных сил Нигера, позволила... сопроводить... 311 грузовиков из нескольких стран региона, направляющихся в Нигер", - приводит агентство слова из заявления. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Евросоюз заявил, что поддерживает все решения ЭКОВАС в отношении Нигера, в том числе возможное введение санкций. Франция еще в конце июля объявила о немедленной приостановке всей помощи Нигеру в развитии, вслед за ней о приостановке долгосрочной помощи объявила и Великобритания, сделав исключение для критически важной гуманитарной помощи. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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в мире, нигер, франция, мохамед базум, великобритания