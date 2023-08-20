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На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО - РИА Новости, 20.08.2023
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04:15 20.08.2023 (обновлено: 10:23 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/nato-1891077986.html
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО - РИА Новости, 20.08.2023
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
НАТО больше не верит в победу Украины. К такому мнению пришел обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T04:15
2023-08-20T10:23
в мире
украина
нато
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. НАТО больше не верит в победу Украины. К такому мнению пришел обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп.&quot;Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО&quot;, — заявил он.По мнению офицера, Йенсен озвучил то, как на самом деле видит Запад решение конфликта на Украине.Журналист также добавил, что спустя два года после "позорного" выхода из Афганистана Запад снова находится "на грани признания поражения".Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что его позиция остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891073532.html
https://ria.ru/20230820/propazha-1891073105.html
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в мире, украина, нато
В мире, Украина, НАТО
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

Полковник Кемп: НАТО отказалась от надежд на победу Украины

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. НАТО больше не верит в победу Украины. К такому мнению пришел обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп.
«

"Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО", — заявил он.

По мнению офицера, Йенсен озвучил то, как на самом деле видит Запад решение конфликта на Украине.
Журналист также добавил, что спустя два года после "позорного" выхода из Афганистана Запад снова находится "на грани признания поражения".
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Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.
В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
В самом альянсе заявили, что его позиция остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".
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