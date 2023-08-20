https://ria.ru/20230820/nato-1891077986.html

На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО - РИА Новости, 20.08.2023

На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО

НАТО больше не верит в победу Украины. К такому мнению пришел обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T04:15

2023-08-20T04:15

2023-08-20T10:23

в мире

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg

МОСКВА 20 авг — РИА Новости. НАТО больше не верит в победу Украины. К такому мнению пришел обозреватель Telegraph и британский полковник в отставке Ричард Кемп."Похоже, что НАТО отказалась от надежд на победу Украины. Выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ Киева от территорий в пользу России в обмен на членство в НАТО", — заявил он.По мнению офицера, Йенсен озвучил то, как на самом деле видит Запад решение конфликта на Украине.Журналист также добавил, что спустя два года после "позорного" выхода из Афганистана Запад снова находится "на грани признания поражения".Ранее глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России.В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявления Йенссена "странным вбросом". Как сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.В самом альянсе заявили, что его позиция остается прежней — военный блок продолжит и дальше поддерживать Украину "ради прочного мира".

https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891073532.html

https://ria.ru/20230820/propazha-1891073105.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато