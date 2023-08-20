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На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока - РИА Новости, 21.08.2023
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока
В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-20T15:57
2023-08-20T15:57
2023-08-21T14:32
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21.00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21.00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток
" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
"Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.