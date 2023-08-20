Рейтинг@Mail.ru
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:57 20.08.2023 (обновлено: 14:32 21.08.2023)
https://ria.ru/20230820/moskva-1891289914.html
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока - РИА Новости, 21.08.2023
На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока
В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-20T15:57
2023-08-21T14:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводосток
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884860286_0:49:3154:1823_1920x0_80_0_0_f523420d9363effbf908b5df5f69c371.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21.00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230817/roboty-1890570442.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884860286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45a5716c42043ea1cbd6e6f21bfaac9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМашина Мосводостока на улице в Москве у ливневой канализации во время дождя
Машина Мосводостока на улице в Москве у ливневой канализации во время дождя - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Машина Мосводостока на улице в Москве у ливневой канализации во время дождя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21.00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"", - говорится в сообщении.
Роботизированный комплекс Р-200 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Подземный вездеход. Как коммунальные роботы помогают следить за Москвой
17 августа, 11:51
Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
"Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосводостокГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала