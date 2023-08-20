https://ria.ru/20230820/moskva-1891289914.html

На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока

На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока - РИА Новости, 21.08.2023

На улицах Москвы в воскресенье дежурит 300 бригад Мосводостока

В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-20T15:57

2023-08-20T15:57

2023-08-21T14:32

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В воскресенье в Москве может выпасть более 20% месячной нормы осадков, на улицах Москвы дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, дождь, местами ливень, продлятся до 21.00. Может выпасть более 20% месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток"", - говорится в сообщении. Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230817/roboty-1890570442.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы