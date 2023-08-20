https://ria.ru/20230820/moskva-1891289238.html
В Москве благоустраивают территорию у станций метро "Яхромская" и "Пыхтино"
В Москве благоустраивают территорию у станций метро "Яхромская" и "Пыхтино" - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве благоустраивают территорию у станций метро "Яхромская" и "Пыхтино"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начинают благоустраивать территорию вокруг строящихся станций метро "Яхромская" и "Пыхтино". РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-20T14:27
2023-08-20T14:27
2023-08-21T14:48
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начинают благоустраивать территорию вокруг строящихся станций метро "Яхромская" и "Пыхтино". "Начали благоустройство вокруг строящихся станций метро "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии и "Пыхтино" Солнцевской линии. Обеспечим безопасный и удобный проход к вестибюлям станций, в том числе со стороны улицы Лётчика Грицевца рядом с "Пыхтино", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он добавил, что, кроме благоустройства территорий возле станций, улучшается пешеходная и транспортная доступность в радиусе больше 2 километров вокруг. У станции "Пыхтино" эти работы выполнены на 70%, у "Яхромской" - на 85%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы