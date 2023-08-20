https://ria.ru/20230820/moskva-1891283508.html
Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет
Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет - РИА Новости, 21.08.2023
Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет
Скоплений воды на улицах Москвы, где днем прошел сильный дождь, в настоящий момент не зафиксировано, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-20T18:00
2023-08-20T18:00
2023-08-21T14:18
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москва
мосводосток
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скоплений воды на улицах Москвы, где днем прошел сильный дождь, в настоящий момент не зафиксировано, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее комплекс городского хозяйства информировал, что днем в воскресенье в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков, основной объем воды уходил в ливневую сеть самотеком. Указывалось, что бригады "Мосводостока" открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, применяется откачивающая техника. "На большей части территории города осадки прекратились. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети в настоящий момент не зафиксировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". "По прогнозу синоптиков, до конца дня сохранится сильный ветер и вероятность осадков. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скоплений воды на улицах Москвы, где днем прошел сильный дождь, в настоящий момент не зафиксировано, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее комплекс городского хозяйства информировал, что днем в воскресенье в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков, основной объем воды уходил в ливневую сеть самотеком. Указывалось, что бригады "Мосводостока
" открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, применяется откачивающая техника.
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"На большей части территории города осадки прекратились. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети в настоящий момент не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
"По прогнозу синоптиков, до конца дня сохранится сильный ветер и вероятность осадков. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.