https://ria.ru/20230820/moskva-1891283508.html

Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет

Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет - РИА Новости, 21.08.2023

Мосводосток: скоплений воды на улицах Москвы, где прошел дождь, сейчас нет

Скоплений воды на улицах Москвы, где днем прошел сильный дождь, в настоящий момент не зафиксировано, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-20T18:00

2023-08-20T18:00

2023-08-21T14:18

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москва

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Скоплений воды на улицах Москвы, где днем прошел сильный дождь, в настоящий момент не зафиксировано, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее комплекс городского хозяйства информировал, что днем в воскресенье в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков, основной объем воды уходил в ливневую сеть самотеком. Указывалось, что бригады "Мосводостока" открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, применяется откачивающая техника. "На большей части территории города осадки прекратились. Временных скоплений воды на улично-дорожной сети в настоящий момент не зафиксировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что на улицах города продолжается дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". "По прогнозу синоптиков, до конца дня сохранится сильный ветер и вероятность осадков. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230819/moskva-1890986737.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы