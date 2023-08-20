https://ria.ru/20230820/moskva-1891133553.html

В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления

В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления - РИА Новости, 20.08.2023

В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления

Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в связи с подтоплением проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T16:19

2023-08-20T16:19

2023-08-20T16:32

происшествия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в связи с подтоплением проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону области и центра осуществляется только по левому ряду.Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также дептранс предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий

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москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва