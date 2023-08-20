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В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления - РИА Новости, 20.08.2023
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16:19 20.08.2023 (обновлено: 16:32 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/moskva-1891133553.html
В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления
В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления - РИА Новости, 20.08.2023
В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления
Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в связи с подтоплением проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T16:19
2023-08-20T16:32
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в связи с подтоплением проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение в сторону области и центра осуществляется только по левому ряду.Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также дептранс предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий
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происшествия, москва
Происшествия, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве перекрыли движение по Дмитровскому шоссе из-за подтопления

Движение по Дмитровскому шоссе у улицы Руставели перекрыли из-за подтопления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет во время дождя в Москве
Автомобиль едет во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто в связи с подтоплением проезжей части, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"В связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели перекрыто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону области и центра осуществляется только по левому ряду.
Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Также дептранс предупредил москвичей о возможной задержке наземного транспорта из-за погодных условий
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