https://ria.ru/20230820/moskva-1891104389.html

В Москве после полудня снова пройдут ливни

В Москве после полудня снова пройдут ливни - РИА Новости, 20.08.2023

В Москве после полудня снова пройдут ливни

В столице после полудня снова ожидаются ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T11:55

2023-08-20T11:55

2023-08-20T11:55

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28058d0de0f88159b7e001c4f5f1ea36.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В столице после полудня снова ожидаются ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве после полудня снова пройдут ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, очередная порция дождевых туч пересекает северо-западные границы Московской области и направляется на столицу.

https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец