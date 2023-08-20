https://ria.ru/20230820/moskva-1891104389.html
В Москве после полудня снова пройдут ливни
В Москве после полудня снова пройдут ливни - РИА Новости, 20.08.2023
В Москве после полудня снова пройдут ливни
В столице после полудня снова ожидаются ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T11:55
2023-08-20T11:55
2023-08-20T11:55
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В столице после полудня снова ожидаются ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве после полудня снова пройдут ливни, прогнозируется до 15 миллиметров осадков", - рассказал Тишковец. По его словам, очередная порция дождевых туч пересекает северо-западные границы Московской области и направляется на столицу.
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
В Москве после полудня снова пройдут ливни
Тишковец: в Москве днем снова пройдут ливни, может выпасть до 15 мм осадков