https://ria.ru/20230820/moskva-1891094596.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в воскресенье, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:04

2023-08-20T10:04

2023-08-20T10:04

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москва

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в воскресенье, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице до конца дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Возможна гроза, при грозе – усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230820/pogoda-1891088785.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, общество, москва