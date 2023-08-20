https://ria.ru/20230820/moskva-1891094596.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2023
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в воскресенье, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:04
2023-08-20T10:04
2023-08-20T10:04
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в непогоду в воскресенье, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в столице до конца дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Возможна гроза, при грозе – усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Московские власти призвали горожан быть внимательными в непогоду в воскресенье