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В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина
В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина - РИА Новости, 20.08.2023
В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина
В селе Михновцы Полтавской области Украины демонтировали бюст русского и советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, сообщил представитель Украинского... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T13:55
2023-08-20T13:55
2023-08-20T13:55
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В селе Михновцы Полтавской области Украины демонтировали бюст русского и советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, сообщил представитель Украинского института национальной памяти в данном регионе Олег Пустовгар, слова которого приводит украинское издание "Общественное". "В селе Михновцы Полтавской области демонтировали бюст российскому коммунистическому биологу Ивану Мичурину", - сказал Пустовгара . Отмечается, что памятник демонтировали коммунальные службы города Лубны. Бюст перевезли на временное хранение в Лубенское коммунальное жилищно-эксплуатационное управление. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, полтавская область
В мире, Украина, Полтавская область
В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина
"Общественное": в селе Михновцы Полтавской области снесли бюст биолога Мичурина