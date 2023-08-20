https://ria.ru/20230820/michurin-1891116118.html

В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина

В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина - РИА Новости, 20.08.2023

В Полтавской области демонтировали бюст биолога Мичурина

В селе Михновцы Полтавской области Украины демонтировали бюст русского и советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, сообщил представитель Украинского... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T13:55

2023-08-20T13:55

2023-08-20T13:55

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В селе Михновцы Полтавской области Украины демонтировали бюст русского и советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, сообщил представитель Украинского института национальной памяти в данном регионе Олег Пустовгар, слова которого приводит украинское издание "Общественное". "В селе Михновцы Полтавской области демонтировали бюст российскому коммунистическому биологу Ивану Мичурину", - сказал Пустовгара . Отмечается, что памятник демонтировали коммунальные службы города Лубны. Бюст перевезли на временное хранение в Лубенское коммунальное жилищно-эксплуатационное управление. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html

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