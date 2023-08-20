Рейтинг@Mail.ru
Межпланетная станция "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 20.08.2023 (обновлено: 16:38 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html
Межпланетная станция "Луна-25"
Межпланетная станция "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
Межпланетная станция "Луна-25"
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
2023-08-20T16:28
2023-08-20T16:38
видео
россия
земля
луна
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891133260_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2f09984f00c3cf2a22a6bba247e7009.jpg
О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
россия
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
2023-08-20T16:28
true
PT2M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891133260_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5da6b8f38433dcf62778c2b7cfdb1277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, россия, земля, луна, роскосмос, космос - риа наука, видео
Видео, Россия, Земля, Луна, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Межпланетная станция "Луна-25"
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
2023-08-20T16:28
true
PT2M58S
Межпланетная станция "Луна-25"

Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"

Читать ria.ru в
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
 
ВидеоРоссияЗемляЛунаРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала