https://ria.ru/20230820/luna-1891134422.html

Межпланетная станция "Луна-25"

Межпланетная станция "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023

Межпланетная станция "Луна-25"

20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.

2023-08-20T16:28

2023-08-20T16:28

2023-08-20T16:38

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О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли. О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны. 2023-08-20T16:28 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, россия, земля, луна, роскосмос, космос - риа наука, видео