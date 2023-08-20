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Межпланетная станция "Луна-25"
Межпланетная станция "Луна-25" - РИА Новости, 20.08.2023
Межпланетная станция "Луна-25"
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
2023-08-20T16:28
2023-08-20T16:28
2023-08-20T16:38
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космос - риа наука
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О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России
20 августа Роскосмос сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
О возобновлении лунной программы Владимир Путин объявил в апреле 2022 года. Впервые за полвека была создана отечественная лунная станция. 11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Основной целью миссии было подтверждение наличия воды в грунте. Предполагалась первая в истории посадка в районе южного полюса Луны.
2023-08-20T16:28
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PT2M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, земля, луна, роскосмос, космос - риа наука, видео
Видео, Россия, Земля, Луна, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Межпланетная станция "Луна-25"
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.
2023-08-20T16:28
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PT2M58S
Межпланетная станция "Луна-25"
Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"
20 августа "Роскосмос" сообщил о крушении автоматической станции "Луна-25". Это был первый с 1976 года космический аппарат, отправленный к спутнику Земли.