https://ria.ru/20230820/len-1891077594.html

В Депздраве рассказали о причинах возникновения лени

В Депздраве рассказали о причинах возникновения лени - РИА Новости, 20.08.2023

В Депздраве рассказали о причинах возникновения лени

Появление лени часто объясняется защитной функцией психики, которая позволяет оградить нас от необязательного труда, но за ней могут скрываться как... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T03:26

2023-08-20T03:26

2023-08-20T15:04

общество

москва

георгий костюк

андрей тяжельников

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Появление лени часто объясняется защитной функцией психики, которая позволяет оградить нас от необязательного труда, но за ней могут скрываться как психологические проблемы, так и банальная усталость, рассказали РИА Новости специалисты департамента здравоохранения Москвы на площадке урбанистического форума в Гостином Дворе. Всемирный день лени традиционно отмечается 20 августа. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, лень часто объясняется защитной функцией психики, которая позволяет экономно расходовать энергию, а чтобы побороть ее, необходимо понять причину возникновения. "Факторы, влияющие на появление лени, могут быть разнообразны. Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроения человека. Люди, страдающие от аллергических реакций на пыльцу или другие аллергены, могут испытывать усталость и апатию во время цветения растений", — считает врач. По его словам, в летний период встречается и так называемая "тепловая лень". Для того чтобы побороть ее, Тяжельников советует пить воду, есть фрукты и овощи, избегать перегрева. "Регулярная физическая активность может также помочь справиться с тепловой ленью. Физкультура, ходьба и другие спортивные занятия улучшают кровообращение и поддерживают уровень энергии. Наконец, важно достаточно спать, чтобы организм мог восстановиться и поддерживать высокую способность к ответу на тепло. А вот вредные привычки, такие как алкоголь, курение и жирная пища, наоборот, могут значительно снизить уровень энергии", — добавил эксперт. В свою очередь, главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк отмечает, что причинами появления лени могут быть как обычная усталость, так и психологические проблемы. "За ленью также могут скрываться и более тонкие проблемы: страхи и комплексы, когда желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха. В первом случае мы можем говорить о выученной беспомощности. Во втором – о синдроме самозванца", — заявил Костюк.Он также считает, что лень может быть вызвана психологическими нарушениями, например невротическими расстройствами, депрессивными эпизодами и другими нарушениями работы психики, которые забирают энергию. "Если причина лени именно в усталости, снижении энергетического потенциала, то, безусловно, отдых, смена деятельности, новые впечатления могут помочь решить эту проблему, и вы возьметесь за работу с новыми силами и энтузиазмом. Но если лень возникает как результат отсутствия мотивации, интереса или психологических проблем, то тут отдых вряд ли поможет. Более эффективной стратегией будет обратиться за помощью к специалистам", — подчеркнул эксперт. Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы: в парке "Зарядье", в олимпийском комплексе "Лужники", в Центральном выставочном зале "Манеж" и в Гостином Дворе. Он продлится до 10 сентября.

https://ria.ru/20230807/zhara-1888601238.html

https://ria.ru/20230523/buri-1873529776.html

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общество, москва, георгий костюк, андрей тяжельников, здоровье - общество