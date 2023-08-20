https://ria.ru/20230820/kursk-1891120986.html

В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ

В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023

В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ

Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T14:25

2023-08-20T14:25

2023-08-20T14:25

происшествия

курская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39900/92/399009201_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_78c23686788767fefeb2fa561696d980.jpg

БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет. "Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, роман старовойт