https://ria.ru/20230820/kursk-1891120986.html
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ
Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:25
2023-08-20T14:25
2023-08-20T14:25
происшествия
курская область
роман старовойт
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет. "Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ
Старовойт: энергоснабжение после атаки дронов ВСУ в Курской области восстановили