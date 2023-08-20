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В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
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14:25 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/kursk-1891120986.html
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ
Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:25
2023-08-20T14:25
происшествия
курская область
роман старовойт
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет. "Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", - написал Старовойт.
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курской области восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ

Старовойт: энергоснабжение после атаки дронов ВСУ в Курской области восстановили

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Лампа накаливания . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Энергетики успешно восстановили электроснабжение после атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее утром в субботу РИА Новости рассказали в экстренных службах, что электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника. Без света остались 5680 человек, пострадавших нет.
«
"Энергетики устранили последствия атаки украинских беспилотников на подстанции Суджа, из-за которых накануне в Суджанском и Кореневском районах остались без света более 5,5 тысячи человек. Сегодня электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено", - написал Старовойт.
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ПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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