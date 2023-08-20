https://ria.ru/20230820/kursk-1891088441.html

После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек

После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 20.08.2023

После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:51

2023-08-20T08:51

2023-08-20T09:06

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

курская область

роман старовойт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891089218_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e88603df3adc245ef08db1cec2976ded.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника. В ночь на воскресенье Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. "Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!" - написал Старовойт. Он также добавил, что на территории вокзала волонтеры помогают пассажирам при посадке на поезда.

https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, курская область, роман старовойт