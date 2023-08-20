https://ria.ru/20230820/kursk-1891088441.html
После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек
После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 20.08.2023
После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:51
2023-08-20T08:51
2023-08-20T09:06
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника. В ночь на воскресенье Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. "Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!" - написал Старовойт. Он также добавил, что на территории вокзала волонтеры помогают пассажирам при посадке на поезда.
https://ria.ru/20230820/ataka-1891086818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курск, курская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Курская область, Роман Старовойт
После атаки украинского дрона из вокзала в Курске эвакуировали 50 человек
Старовойт: 50 человек эвакуировали из вокзала в Курске после атаки беспилотника