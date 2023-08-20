https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891073532.html
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T01:30
2023-08-20T01:30
2023-08-20T10:21
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
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МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.По его словам, западным аналитикам нужно быть осторожнее с прогнозами о неудачах украинской армии."Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней", — добавил Кулеба.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, но, как отметил Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились. По данным Минобороны России на 4 августа, Украина за два месяца с начала этих действий потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230820/propazha-1891073105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось