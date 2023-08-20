Рейтинг@Mail.ru
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 20.08.2023 (обновлено: 10:21 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891073532.html
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T01:30
2023-08-20T10:21
в мире
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.По его словам, западным аналитикам нужно быть осторожнее с прогнозами о неудачах украинской армии.&quot;Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней&quot;, — добавил Кулеба.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, но, как отметил Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились. По данным Минобороны России на 4 августа, Украина за два месяца с начала этих действий потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ria.ru/20230820/propazha-1891073105.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины
На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ

Кулеба не согласился с тем, что контрнаступление ВСУ провалилось

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.
По его словам, западным аналитикам нужно быть осторожнее с прогнозами о неудачах украинской армии.
«

"Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней", — добавил Кулеба.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, но, как отметил Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились. По данным Минобороны России на 4 августа, Украина за два месяца с начала этих действий потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Украинские военные внутри самоходной гаубицы М109 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Все пропало! В США забили тревогу из-за шокирующей ситуации на Украине
01:10
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала