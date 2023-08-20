https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891073532.html

На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ

На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 20.08.2023

На Украине отказались признавать провал контрнаступления ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T01:30

2023-08-20T01:30

2023-08-20T10:21

в мире

украина

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

МОСКВА 20 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не согласился с распространенным на Западе мнением о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.По его словам, западным аналитикам нужно быть осторожнее с прогнозами о неудачах украинской армии."Мы спокойно относимся к таким заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в феврале 2022 года в течение трех-десяти дней", — добавил Кулеба.Контрнаступление ВСУ началось 4 июня на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, но, как отметил Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились. По данным Минобороны России на 4 августа, Украина за два месяца с начала этих действий потеряла более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ria.ru/20230820/propazha-1891073105.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины