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Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 20.08.2023 (обновлено: 23:06 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/kadyrov-1891141547.html
Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении
Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении
ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:37
2023-08-20T23:06
специальная военная операция на украине
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. &quot;Наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. Подразделение БПЛА батальона &quot;Юг-Ахмат&quot; МО РФ делится результатами своих трудов… &quot;, – говорится в публикации.Кадыров отметил, что бойцы уничтожили десятки единиц техники. Глава Чечни опубликовал кадры, на которых, по его словам, демонстрируется уничтоженная западная техника. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230820/kherson-1891099917.html
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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении

Кадыров сообщил скоплении солдат и техники ВСУ у Орехова

© Kadyrov_95/TelegramРабота батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении специальной военной операции
Работа батальона Юг-Ахмат на Ореховском направлении специальной военной операции
© Kadyrov_95/Telegram
Работа батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении специальной военной операции
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«

"Наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. Подразделение БПЛА батальона "Юг-Ахмат" МО РФ делится результатами своих трудов… ", – говорится в публикации.

Кадыров отметил, что бойцы уничтожили десятки единиц техники. Глава Чечни опубликовал кадры, на которых, по его словам, демонстрируется уничтоженная западная техника.
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Российская самоходная-артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Российские артиллеристы уничтожили две лодки с боевиками ВСУ под Херсоном
Вчера, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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