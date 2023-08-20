https://ria.ru/20230820/kadyrov-1891141547.html

Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении

Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении - РИА Новости, 20.08.2023

Кадыров рассказал об успехах батальона "Юг-Ахмат" на Ореховском направлении

ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:37

2023-08-20T17:37

2023-08-20T23:06

специальная военная операция на украине

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 20 авг - РИА Новости. ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. Подразделение БПЛА батальона "Юг-Ахмат" МО РФ делится результатами своих трудов… ", – говорится в публикации.Кадыров отметил, что бойцы уничтожили десятки единиц техники. Глава Чечни опубликовал кадры, на которых, по его словам, демонстрируется уничтоженная западная техника. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230820/kherson-1891099917.html

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россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность