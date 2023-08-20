https://ria.ru/20230820/groza-1891126485.html
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 20.08.2023
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
москва
россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет c 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891088785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
МЧС: в Москве во второй половине дня ожидаются сильный дождь, гроза и град