https://ria.ru/20230820/groza-1891126485.html

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 20.08.2023

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:21

2023-08-20T15:21

2023-08-20T15:21

москва

россия

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет c 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230820/pogoda-1891088785.html

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Екатерина Зайцева

москва, россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)