Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/groza-1891126485.html
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 20.08.2023
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:21
2023-08-20T15:21
москва
россия
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4dfcce78581f1b8af84de627a601fb04.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет c 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891088785.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884944243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56c78c6df7e41eeb413ae7afdd5547ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Россия, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

МЧС: в Москве во второй половине дня ожидаются сильный дождь, гроза и град

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сильный дождь, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве с 15.00, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет c 15.00 часов 20 августа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидаются сильный ливень, очень сильный дождь. Гроза, местами с градом. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Синоптик рассказал о ситуации с дождями в Москве
09:00
 
МоскваРоссияОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала