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Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве - РИА Новости, 20.08.2023
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве
В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:28
2023-08-20T08:28
2023-08-20T08:29
происшествия
тоджинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "От оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось 4 человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение 3-х людей неизвестно", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на место происшествия выдвинулись два катера госинспекции по маломерным судам.
https://ria.ru/20230805/sudno-1888367982.html
тоджинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тоджинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Тоджинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве
В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести