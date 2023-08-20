https://ria.ru/20230820/enisey-1891086375.html

Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве

Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве - РИА Новости, 20.08.2023

Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве

В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:28

2023-08-20T08:28

2023-08-20T08:29

происшествия

тоджинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "От оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось 4 человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение 3-х людей неизвестно", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на место происшествия выдвинулись два катера госинспекции по маломерным судам.

https://ria.ru/20230805/sudno-1888367982.html

тоджинский район

республика тыва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тоджинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва