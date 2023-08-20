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Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве - РИА Новости, 20.08.2023
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08:28 20.08.2023 (обновлено: 08:29 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/enisey-1891086375.html
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве - РИА Новости, 20.08.2023
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве
В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:28
2023-08-20T08:29
происшествия
тоджинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале. "От оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось 4 человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение 3-х людей неизвестно", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на место происшествия выдвинулись два катера госинспекции по маломерным судам.
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тоджинский район
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происшествия, тоджинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика тыва
Происшествия, Тоджинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Тыва
Лодка с людьми перевернулась на Енисее в Туве

В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Енисей, Республика Тыва
Вид на Енисей, Республика Тыва - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Енисей, Республика Тыва. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. В Туве после переворота лодки на Енисее ищут трех человек, сообщает региональный главк МЧС в Telegram-канале.
«
"От оперативного дежурного системы 112 поступила информация о том, что на реке Большой Енисей по пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района перевернулась лодка (казанка), в которой находилось 4 человека, один выплыл самостоятельно, местонахождение 3-х людей неизвестно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на место происшествия выдвинулись два катера госинспекции по маломерным судам.
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ПроисшествияТоджинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Тыва
 
 
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