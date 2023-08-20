https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:10
2023-08-20T10:10
2023-08-20T10:10
происшествия
пермский край
соликамск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891092361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87fb1285f5a751036c884336f7670302.jpg
ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД. Ранее пермское следственное управление сообщило, что в субботу на трассе Соликамск – Красновишерск школьный автобус съехал с дороги. Региональное следственное управление СК РФ сообщало о 16 пострадавших и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "Предварительно - травмы получили 9 человек, из них 2 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в краевой полиции. Также в ведомстве уточнили, что сотрудники МВД по факту ДТП проводят проверку. По информации полиции, автобус ПАЗ сначала выехал с дороги по неустановленной причине, а потом врезался в дерево. При этом в салоне находилось 20 человек, из них 15 - дети в возрасте от 14-17 лет, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
пермский край
соликамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891092361_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d6a9f80a1d84ebdbcfa35c0ac1d9b68f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, соликамск
Происшествия, Пермский край, Соликамск
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
Двух детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Пермском крае
ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости.
Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе
регионального ГУ МВД.
«
Ранее пермское следственное управление сообщило, что в субботу на трассе Соликамск – Красновишерск школьный автобус съехал с дороги. Региональное следственное управление СК РФ сообщало о 16 пострадавших и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Предварительно - травмы получили 9 человек, из них 2 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в краевой полиции.
Также в ведомстве уточнили, что сотрудники МВД по факту ДТП проводят проверку.
По информации полиции, автобус ПАЗ сначала выехал с дороги по неустановленной причине, а потом врезался в дерево. При этом в салоне находилось 20 человек, из них 15 - дети в возрасте от 14-17 лет, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах