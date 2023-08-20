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В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
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10:10 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 20.08.2023
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T10:10
2023-08-20T10:10
происшествия
пермский край
соликамск
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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД. Ранее пермское следственное управление сообщило, что в субботу на трассе Соликамск – Красновишерск школьный автобус съехал с дороги. Региональное следственное управление СК РФ сообщало о 16 пострадавших и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "Предварительно - травмы получили 9 человек, из них 2 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в краевой полиции. Также в ведомстве уточнили, что сотрудники МВД по факту ДТП проводят проверку. По информации полиции, автобус ПАЗ сначала выехал с дороги по неустановленной причине, а потом врезался в дерево. При этом в салоне находилось 20 человек, из них 15 - дети в возрасте от 14-17 лет, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
пермский край
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происшествия, пермский край, соликамск
Происшествия, Пермский край, Соликамск
В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом

Двух детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом в Пермском крае

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю/TelegramДТП с участием школьного автобуса на автодороге Соликамск-Красновишерск
ДТП с участием школьного автобуса на автодороге Соликамск-Красновишерск - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю/Telegram
ДТП с участием школьного автобуса на автодороге Соликамск-Красновишерск
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД.
«
Ранее пермское следственное управление сообщило, что в субботу на трассе Соликамск – Красновишерск школьный автобус съехал с дороги. Региональное следственное управление СК РФ сообщало о 16 пострадавших и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
"Предварительно - травмы получили 9 человек, из них 2 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в краевой полиции.
Также в ведомстве уточнили, что сотрудники МВД по факту ДТП проводят проверку.
По информации полиции, автобус ПАЗ сначала выехал с дороги по неустановленной причине, а потом врезался в дерево. При этом в салоне находилось 20 человек, из них 15 - дети в возрасте от 14-17 лет, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте ДТП с участием школьного автобуса на территории Кызылского района, республика Тыва - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ПроисшествияПермский крайСоликамск
 
 
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