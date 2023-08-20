https://ria.ru/20230820/dtp-1891094890.html

В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом

В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 20.08.2023

В Прикамье двое детей попали в больницу после ДТП со школьным автобусом

Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T10:10

2023-08-20T10:10

2023-08-20T10:10

происшествия

пермский край

соликамск

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ПЕРМЬ, 20 авг - РИА Новости. Двоих детей госпитализировали после ДТП со школьным автобусом на трассе в Пермском крае, семерым назначено лечение на дому, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД. Ранее пермское следственное управление сообщило, что в субботу на трассе Соликамск – Красновишерск школьный автобус съехал с дороги. Региональное следственное управление СК РФ сообщало о 16 пострадавших и возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). "Предварительно - травмы получили 9 человек, из них 2 госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", - сообщили в краевой полиции. Также в ведомстве уточнили, что сотрудники МВД по факту ДТП проводят проверку. По информации полиции, автобус ПАЗ сначала выехал с дороги по неустановленной причине, а потом врезался в дерево. При этом в салоне находилось 20 человек, из них 15 - дети в возрасте от 14-17 лет, все они были пристегнуты ремнями безопасности.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

пермский край

соликамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, соликамск