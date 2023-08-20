https://ria.ru/20230820/deti-1891155168.html

Кардинал Дзуппи выступил за возвращение украинских детей на родину

Кардинал Дзуппи выступил за возвращение украинских детей на родину - РИА Новости, 20.08.2023

Кардинал Дзуппи выступил за возвращение украинских детей на родину

Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что основной целью его миссии является гуманитарный вопрос возвращения... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:42

2023-08-20T19:42

2023-08-20T19:52

украина

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маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

мария львова-белова

религия

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РИМ, 20 авг - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что основной целью его миссии является гуманитарный вопрос возвращения украинских детей назад на Украину. "Мы должны понять, что можно сделать для возвращения тех детей, кто должен вернуться в свои семьи и дома", - заявил он, выступая на мероприятии в Римини. По словам Дзуппи, мирный процесс "потребует способности объединить многих субъектов, которые могут подтолкнуть к нахождению мира". "Мир не означает измену. Мир (на Украине - ред) требует справедливости и безопасности", - заявил посланник папы Франциск, слова которого приводит агентство askanews. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру". С начала лета Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву и Вашингтон. В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине. В ходе визита в Вашингтон 17-19 июля Дзуппи встретился с президентом США Джо Байденом и передал ему письмо понтифика.

https://ria.ru/20230817/deti-1890629680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, москва, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо), мария львова-белова