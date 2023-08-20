Кардинал Дзуппи выступил за возвращение украинских детей на родину
Папский посланник выступил за возвращение украинских детей на родину
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве. Архивное фото
РИМ, 20 авг - РИА Новости. Посланник папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи заявил, что основной целью его миссии является гуманитарный вопрос возвращения украинских детей назад на Украину.
"Мы должны понять, что можно сделать для возвращения тех детей, кто должен вернуться в свои семьи и дома", - заявил он, выступая на мероприятии в Римини.
По словам Дзуппи, мирный процесс "потребует способности объединить многих субъектов, которые могут подтолкнуть к нахождению мира".
"Мир не означает измену. Мир (на Украине - ред) требует справедливости и безопасности", - заявил посланник папы Франциск, слова которого приводит агентство askanews.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни 20 мая объявил журналистам, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде… что это может открыть путь к миру".
В ходе трехдневного визита в Москву 28-30 июня он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также католическим духовенством России. Как сообщила служба печати Святого престола, Дзуппи на встрече с патриархом Кириллом обсудил "гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному решению" конфликта на Украине.
В ходе визита в Вашингтон 17-19 июля Дзуппи встретился с президентом США Джо Байденом и передал ему письмо понтифика.