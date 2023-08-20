https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

Есть такая работа — демократию защищать

Есть такая работа — демократию защищать - РИА Новости, 20.08.2023

Есть такая работа — демократию защищать

Итак, совершившие переворот новые власти Нигера шлют войска для обороны своей границы с Нигерией и ее собратьями, а сосед первого из упомянутых государств —... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:00

2023-08-20T08:00

2023-08-20T08:00

в мире

нигер

сша

дуайт эйзенхауэр

нато

пентагон

северный поток

переворот в нигере — 2023

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Итак, совершившие переворот новые власти Нигера шлют войска для обороны своей границы с Нигерией и ее собратьями, а сосед первого из упомянутых государств — Алжир — намекает, что может оказать военную помощь новому режиму. При этом все африканцы изобретательно тянут время, чтобы не втянуться в военную конфронтацию. Сложно? Нет. Можно и просто: Америке и миру объясняют, что Нигер — это угроза всему. Демократии, устоям, порядку и правилам. Нет страны важнее Нигера. Ребята, вы это серьезно?Такой вопрос задает американский политолог Тед Карпентер, известный своей недавней книгой "Ненадежный надзиратель: массмедиа и американская внешняя политика". Собственно, и сейчас он пишет о том же, не об африканской стране как таковой, а о том, как события в ней подают СМИ США и как воспринимают их его соотечественники и прочие западники. Есть у них, видите ли, такая как бы странная привычка — объявлять угрозу всей западной системе от кого угодно.Карпентер пишет: да вы о чем, Западная Африка — это задний двор международных отношений, и то, что происходит в Нигере, вряд ли влияет на народы, скажем, Азии, Европы и Западного полушария.Точно так же лидеры НАТО, говорит он, преувеличивают значение Украины. Это "коррумпированная, экономически нефункциональная страна среднего размера в Восточной Европе". И вдруг она оказывается настолько важной для США с союзниками, что они ведут опасную подставную войну с Россией с возможными ядерными осложнениями. Запад вознес важность Украины до стратосферы, она теперь — на переднем крае борьбы с глобальной угрозой демократии. Притом что сама Украина — никак "не демократия, согласно любому разумному объяснению этого термина".И вот теперь то же самое — о чуть ли не беднейшем государстве Африки. Все как по нотам.Если всерьез говорить о том, чему и кому угрожает переворот в Нигере, то тут есть разные версии. Например, конспирологическая. Учившиеся в США военные отбирают власть у ставленников Франции. А они отбирают у Франции важнейшее сырье для энергетики — нигерский уран. Под большим вопросом оказывается идея трубопроводов из богатой нефтью и газом Нигерии через Нигер в сторону Европы — как тут не вспомнить "загадочную" историю с "Северными потоками". Итак, США добивают Европу, стараясь делать это, по привычке, чужими руками. Хотя поддержка вторжения соседей в Нигер Пентагоном никак не исключается, как и разговор о том, кто в итоге получит уран. Такая вот версия. Хотя возможны и другие прочтения происходящего типа "да просто там хаос творится".Но зачем этот обязательный плач по поруганной демократии? А тут Карпентер нам объясняет: да не можем мы иначе, привыкли, это у США и прочих такой стиль работы. И приводит длинный список военных сюжетов, где всегда выявлялась угроза демократии и миропорядку, то есть всему Западу. Ирак — угрожал, Сербия — угрожала, Ливия — угрожала. Из каждого неугодного лидера делали нового супер-Гитлера, и не иначе.Наверное, тут наиболее интересная история — это зачем США учинили войну во Вьетнаме, которая чуть не уничтожила американское общество. Была выдвинута, еще при президенте Дуайте Эйзенхауэре, "теория домино". То есть если власть во Вьетнаме перейдет к коммунистам, то следующая костяшка — Камбоджа, потом Лаос, потом Таиланд. Вся Азия станет коммунистической, а тут рядом Австралия, далее весь мир. Значит, США идут на войну.Что получилось: костяшки домино упали, то есть левые или левацкие режимы взяли власть, только в двух соседних с Вьетнамом странах, Лаосе и Камбодже, и произошло это исключительно потому, что эти страны пришли в полный хаос из-за американских разрушений. США ушли из Индокитая — и все упомянутые государства, включая Вьетнам, потихоньку избавились от излишней левизны, вступили в АСЕАН. "Теория домино" сработала с точностью до наоборот.Возвращаясь к нашим африканским делам, надо заметить, что пока прозвучала только увертюра к этой всем надоевшей опере. Сначала в таких случаях слово дают эмигрантам из неправильной страны, которые плачут и призывают обрушить на их родину всю мощь американского оружия, защитив там демократию. И только потом в прорыв идет орда правозащитников и прочая сплоченная команда либеральных СМИ. В нашем случае с Нигером настоящая буря благородного возмущения "попранием глобальной демократии" еще не начиналась. Ждем, следим.Здесь ключевой вопрос — сколько еще будет работать эта сильно изношенная схема, когда какая угодно страна объявляется бастионом в борьбе за мировую демократию и все обитатели Запада обязаны жертвовать что угодно на защиту этого очередного бастиона. Пока что мы видим, что в каждом таком случае западники страшно рискуют расколом собственных обществ, части которых эта унылая схема не нравилась в 60-70-е (Вьетнам), не нравилась и позже. Вопрос в численных соотношениях согласных и несогласных и в способности вторых как-то влиять на ход дела.Кстати, к этому очередному испытанию на прочность сводятся и нынешние события вокруг очередного "светоча демократии", Украины. Настоящая победа тут будет зависеть от внушаемости и долготерпения несчастных западников, в том числе от их готовности даже и сегодня верить, что, где бы и по каким причинам хозяева их мира ни лезли в очередную авантюру, это все равно битва за великие ценности и принципы.

https://ria.ru/20230819/niger-1891040112.html

https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html

https://ria.ru/20230819/niger-1891022220.html

https://ria.ru/20230817/konets-1890523373.html

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в мире, нигер, сша, дуайт эйзенхауэр, нато, пентагон, северный поток, переворот в нигере — 2023, вьетнам, аналитика