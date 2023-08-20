Рейтинг@Mail.ru
Есть такая работа — демократию защищать - РИА Новости, 20.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.08.2023
https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html
Есть такая работа — демократию защищать
Есть такая работа — демократию защищать - РИА Новости, 20.08.2023
Есть такая работа — демократию защищать
Итак, совершившие переворот новые власти Нигера шлют войска для обороны своей границы с Нигерией и ее собратьями, а сосед первого из упомянутых государств —... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:00
2023-08-20T08:00
в мире
нигер
сша
дуайт эйзенхауэр
нато
пентагон
северный поток
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891054364_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_f44af5ac711e1630a7da90a1118e1725.jpg
Итак, совершившие переворот новые власти Нигера шлют войска для обороны своей границы с Нигерией и ее собратьями, а сосед первого из упомянутых государств — Алжир — намекает, что может оказать военную помощь новому режиму. При этом все африканцы изобретательно тянут время, чтобы не втянуться в военную конфронтацию. Сложно? Нет. Можно и просто: Америке и миру объясняют, что Нигер — это угроза всему. Демократии, устоям, порядку и правилам. Нет страны важнее Нигера. Ребята, вы это серьезно?Такой вопрос задает американский политолог Тед Карпентер, известный своей недавней книгой "Ненадежный надзиратель: массмедиа и американская внешняя политика". Собственно, и сейчас он пишет о том же, не об африканской стране как таковой, а о том, как события в ней подают СМИ США и как воспринимают их его соотечественники и прочие западники. Есть у них, видите ли, такая как бы странная привычка — объявлять угрозу всей западной системе от кого угодно.Карпентер пишет: да вы о чем, Западная Африка — это задний двор международных отношений, и то, что происходит в Нигере, вряд ли влияет на народы, скажем, Азии, Европы и Западного полушария.Точно так же лидеры НАТО, говорит он, преувеличивают значение Украины. Это "коррумпированная, экономически нефункциональная страна среднего размера в Восточной Европе". И вдруг она оказывается настолько важной для США с союзниками, что они ведут опасную подставную войну с Россией с возможными ядерными осложнениями. Запад вознес важность Украины до стратосферы, она теперь — на переднем крае борьбы с глобальной угрозой демократии. Притом что сама Украина — никак "не демократия, согласно любому разумному объяснению этого термина".И вот теперь то же самое — о чуть ли не беднейшем государстве Африки. Все как по нотам.Если всерьез говорить о том, чему и кому угрожает переворот в Нигере, то тут есть разные версии. Например, конспирологическая. Учившиеся в США военные отбирают власть у ставленников Франции. А они отбирают у Франции важнейшее сырье для энергетики — нигерский уран. Под большим вопросом оказывается идея трубопроводов из богатой нефтью и газом Нигерии через Нигер в сторону Европы — как тут не вспомнить "загадочную" историю с "Северными потоками". Итак, США добивают Европу, стараясь делать это, по привычке, чужими руками. Хотя поддержка вторжения соседей в Нигер Пентагоном никак не исключается, как и разговор о том, кто в итоге получит уран. Такая вот версия. Хотя возможны и другие прочтения происходящего типа "да просто там хаос творится".Но зачем этот обязательный плач по поруганной демократии? А тут Карпентер нам объясняет: да не можем мы иначе, привыкли, это у США и прочих такой стиль работы. И приводит длинный список военных сюжетов, где всегда выявлялась угроза демократии и миропорядку, то есть всему Западу. Ирак — угрожал, Сербия — угрожала, Ливия — угрожала. Из каждого неугодного лидера делали нового супер-Гитлера, и не иначе.Наверное, тут наиболее интересная история — это зачем США учинили войну во Вьетнаме, которая чуть не уничтожила американское общество. Была выдвинута, еще при президенте Дуайте Эйзенхауэре, "теория домино". То есть если власть во Вьетнаме перейдет к коммунистам, то следующая костяшка — Камбоджа, потом Лаос, потом Таиланд. Вся Азия станет коммунистической, а тут рядом Австралия, далее весь мир. Значит, США идут на войну.Что получилось: костяшки домино упали, то есть левые или левацкие режимы взяли власть, только в двух соседних с Вьетнамом странах, Лаосе и Камбодже, и произошло это исключительно потому, что эти страны пришли в полный хаос из-за американских разрушений. США ушли из Индокитая — и все упомянутые государства, включая Вьетнам, потихоньку избавились от излишней левизны, вступили в АСЕАН. "Теория домино" сработала с точностью до наоборот.Возвращаясь к нашим африканским делам, надо заметить, что пока прозвучала только увертюра к этой всем надоевшей опере. Сначала в таких случаях слово дают эмигрантам из неправильной страны, которые плачут и призывают обрушить на их родину всю мощь американского оружия, защитив там демократию. И только потом в прорыв идет орда правозащитников и прочая сплоченная команда либеральных СМИ. В нашем случае с Нигером настоящая буря благородного возмущения "попранием глобальной демократии" еще не начиналась. Ждем, следим.Здесь ключевой вопрос — сколько еще будет работать эта сильно изношенная схема, когда какая угодно страна объявляется бастионом в борьбе за мировую демократию и все обитатели Запада обязаны жертвовать что угодно на защиту этого очередного бастиона. Пока что мы видим, что в каждом таком случае западники страшно рискуют расколом собственных обществ, части которых эта унылая схема не нравилась в 60-70-е (Вьетнам), не нравилась и позже. Вопрос в численных соотношениях согласных и несогласных и в способности вторых как-то влиять на ход дела.Кстати, к этому очередному испытанию на прочность сводятся и нынешние события вокруг очередного "светоча демократии", Украины. Настоящая победа тут будет зависеть от внушаемости и долготерпения несчастных западников, в том числе от их готовности даже и сегодня верить, что, где бы и по каким причинам хозяева их мира ни лезли в очередную авантюру, это все равно битва за великие ценности и принципы.
https://ria.ru/20230819/niger-1891040112.html
https://ria.ru/20230819/niger-1890987643.html
https://ria.ru/20230819/niger-1891022220.html
https://ria.ru/20230817/konets-1890523373.html
нигер
сша
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/13/1891054364_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_3522834f064f907807cbc615d0fd87ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, сша, дуайт эйзенхауэр, нато, пентагон, северный поток, переворот в нигере — 2023, вьетнам, аналитика
В мире, Нигер, США, Дуайт Эйзенхауэр, НАТО, Пентагон, Северный поток, Переворот в Нигере — 2023, Вьетнам, Аналитика

Есть такая работа — демократию защищать

© AFP 2023 / -Сторонники "Национального совета по защите отечества" во время демонстрации в Ниамее
Сторонники Национального совета по защите отечества во время демонстрации в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / -
Сторонники "Национального совета по защите отечества" во время демонстрации в Ниамее
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Итак, совершившие переворот новые власти Нигера шлют войска для обороны своей границы с Нигерией и ее собратьями, а сосед первого из упомянутых государств — Алжир — намекает, что может оказать военную помощь новому режиму. При этом все африканцы изобретательно тянут время, чтобы не втянуться в военную конфронтацию. Сложно? Нет. Можно и просто: Америке и миру объясняют, что Нигер — это угроза всему. Демократии, устоям, порядку и правилам. Нет страны важнее Нигера. Ребята, вы это серьезно?
Такой вопрос задает американский политолог Тед Карпентер, известный своей недавней книгой "Ненадежный надзиратель: массмедиа и американская внешняя политика". Собственно, и сейчас он пишет о том же, не об африканской стране как таковой, а о том, как события в ней подают СМИ США и как воспринимают их его соотечественники и прочие западники. Есть у них, видите ли, такая как бы странная привычка — объявлять угрозу всей западной системе от кого угодно.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить президента
Вчера, 18:21
Карпентер пишет: да вы о чем, Западная Африка — это задний двор международных отношений, и то, что происходит в Нигере, вряд ли влияет на народы, скажем, Азии, Европы и Западного полушария.
Точно так же лидеры НАТО, говорит он, преувеличивают значение Украины. Это "коррумпированная, экономически нефункциональная страна среднего размера в Восточной Европе". И вдруг она оказывается настолько важной для США с союзниками, что они ведут опасную подставную войну с Россией с возможными ядерными осложнениями. Запад вознес важность Украины до стратосферы, она теперь — на переднем крае борьбы с глобальной угрозой демократии. Притом что сама Украина — никак "не демократия, согласно любому разумному объяснению этого термина".
И вот теперь то же самое — о чуть ли не беднейшем государстве Африки. Все как по нотам.
Если всерьез говорить о том, чему и кому угрожает переворот в Нигере, то тут есть разные версии. Например, конспирологическая. Учившиеся в США военные отбирают власть у ставленников Франции. А они отбирают у Франции важнейшее сырье для энергетики — нигерский уран. Под большим вопросом оказывается идея трубопроводов из богатой нефтью и газом Нигерии через Нигер в сторону Европы — как тут не вспомнить "загадочную" историю с "Северными потоками". Итак, США добивают Европу, стараясь делать это, по привычке, чужими руками. Хотя поддержка вторжения соседей в Нигер Пентагоном никак не исключается, как и разговор о том, кто в итоге получит уран. Такая вот версия. Хотя возможны и другие прочтения происходящего типа "да просто там хаос творится".
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Власти Буркина-Фасо призвали осудить санкции против Нигера
Вчера, 11:24
Но зачем этот обязательный плач по поруганной демократии? А тут Карпентер нам объясняет: да не можем мы иначе, привыкли, это у США и прочих такой стиль работы. И приводит длинный список военных сюжетов, где всегда выявлялась угроза демократии и миропорядку, то есть всему Западу. Ирак — угрожал, Сербия — угрожала, Ливия — угрожала. Из каждого неугодного лидера делали нового супер-Гитлера, и не иначе.
Наверное, тут наиболее интересная история — это зачем США учинили войну во Вьетнаме, которая чуть не уничтожила американское общество. Была выдвинута, еще при президенте Дуайте Эйзенхауэре, "теория домино". То есть если власть во Вьетнаме перейдет к коммунистам, то следующая костяшка — Камбоджа, потом Лаос, потом Таиланд. Вся Азия станет коммунистической, а тут рядом Австралия, далее весь мир. Значит, США идут на войну.
Что получилось: костяшки домино упали, то есть левые или левацкие режимы взяли власть, только в двух соседних с Вьетнамом странах, Лаосе и Камбодже, и произошло это исключительно потому, что эти страны пришли в полный хаос из-за американских разрушений. США ушли из Индокитая — и все упомянутые государства, включая Вьетнам, потихоньку избавились от излишней левизны, вступили в АСЕАН. "Теория домино" сработала с точностью до наоборот.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
В Совфеде рассказали, к чему приведет вмешательство Запада в дела Африки
Вчера, 16:04
Возвращаясь к нашим африканским делам, надо заметить, что пока прозвучала только увертюра к этой всем надоевшей опере. Сначала в таких случаях слово дают эмигрантам из неправильной страны, которые плачут и призывают обрушить на их родину всю мощь американского оружия, защитив там демократию. И только потом в прорыв идет орда правозащитников и прочая сплоченная команда либеральных СМИ. В нашем случае с Нигером настоящая буря благородного возмущения "попранием глобальной демократии" еще не начиналась. Ждем, следим.
Здесь ключевой вопрос — сколько еще будет работать эта сильно изношенная схема, когда какая угодно страна объявляется бастионом в борьбе за мировую демократию и все обитатели Запада обязаны жертвовать что угодно на защиту этого очередного бастиона. Пока что мы видим, что в каждом таком случае западники страшно рискуют расколом собственных обществ, части которых эта унылая схема не нравилась в 60-70-е (Вьетнам), не нравилась и позже. Вопрос в численных соотношениях согласных и несогласных и в способности вторых как-то влиять на ход дела.
Кстати, к этому очередному испытанию на прочность сводятся и нынешние события вокруг очередного "светоча демократии", Украины. Настоящая победа тут будет зависеть от внушаемости и долготерпения несчастных западников, в том числе от их готовности даже и сегодня верить, что, где бы и по каким причинам хозяева их мира ни лезли в очередную авантюру, это все равно битва за великие ценности и принципы.
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Кнайсль назвала события в Нигере официальным концом "французской Африки"
17 августа, 04:42
 
В миреНигерСШАДуайт ЭйзенхауэрНАТОПентагонСеверный потокПереворот в Нигере — 2023ВьетнамАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала