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Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы
Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы - РИА Новости, 20.08.2023
Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы
Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищем восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными.
2023-08-20T12:00
2023-08-20T12:00
2023-08-20T12:00
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Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы
Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищём восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными.
audio/mpeg
Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы
Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищём восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными.
audio/mpeg
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Как это по-русски, Общество, Технологии, Русский язык в мире
Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы
Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищем восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными.