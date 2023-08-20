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Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы

Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы - РИА Новости, 20.08.2023

Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы

Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищем восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными.

2023-08-20T12:00

2023-08-20T12:00

2023-08-20T12:00

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Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищём восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными. audio/mpeg

Метровый лоб — к уму, а три короба — к сплетням. "Числовые" фразеологизмы Мы каждый день отправляемся на все четыре стороны, видим друзей семи пядей во лбу, ищём восьмое чудо света и натыкаемся на пятый угол. Рассказываем откуда взялись самые известные выражения с числительными. audio/mpeg

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общество, технологии, русский язык в мире, аудио