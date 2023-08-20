https://ria.ru/20230820/butan-1891152793.html

Буддийский монах из Бутана отметил роль России в достижении единства

Буддийский монах из Бутана отметил роль России в достижении единства - РИА Новости, 20.08.2023

Буддийский монах из Бутана отметил роль России в достижении единства

Россия призвана играть важную роль в единении людей, достижении гармонии и счастья на планете, основываясь на идеалах сострадания и взаимоуважения, рассказал... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T19:24

2023-08-20T19:24

2023-08-20T19:24

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УЛАН-УДЭ, 20 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Россия призвана играть важную роль в единении людей, достижении гармонии и счастья на планете, основываясь на идеалах сострадания и взаимоуважения, рассказал РИА Новости после Международного буддийского форума в Бурятии главный монах Королевского храма Бутана – страны, где измеряют "валовое национальное счастье", Кхенпо Уджен Намгъял. Первый Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел на этой неделе в Улан-Удэ и Иволгинском дацане. В нем приняли участие в общей сложности около 600 человек, из них 150 – иностранные гости из 13 стран, включая Китай, Индию, Непал, Бутан и другие. "Бутан – маленькая страна, но буддизм играет в ней очень большую роль, и успешность измеряется валовым национальным счастьем. В Бурятии и вообще в России я впервые - и на меня произвело сильное впечатление то, что местные жители хорошо разбираются в учении Будды, понимают главные истины буддизма, в обществе царит уважение к иным религиям и культурам. Россия - большая страна и призвана играть очень важную объединяющую роль для мира, чтобы всем достичь гармонии и счастья", - сказал РИА Новости Кхенпо Уджен Намгъял. По его словам, обращенные к участникам форума приветствия от российского президента Владимира Путина и других высокопоставленных лиц продемонстрировали поддержку буддизма в России. А буддийские страны, делегаты которых прибыли на форум в Бурятию, сегодня являются участниками "большой международной политики". "Вместе мы можем убедить мир в необходимости идеалов сострадания, взаимоуважения, гармонии и счастья. Мы, буддисты, вас поддерживаем, и нам нужна поддержка, в частности, России, чтобы политический мир изменился. Эту взаимную поддержку нужно развивать", - убежден главный монах Королевского храма Бутана. На вопрос о самом актуальном сегодня для мира послании в учении Будды собеседник агентства отметил, что "первое и наиболее важное сегодня, - это единство". "Неважно, что люди исповедуют разные религии, принадлежат к разным культурам, у них должно быть стремление к единению и гармонии", - пояснил Кхенпо Уджен Намгъял. Второе, что необходимо для установления гармонии между людьми и мира на планете, - это, по его словам, взаимоуважение: "Нужно уважать друг друга". "И последнее, не менее важное: к какой бы стране, культуре, религии человек ни принадлежал, он всегда будет сталкиваться с вызовами, даже если практикует буддизм, а преодолевать вызовы надо с любовью и состраданием, на благо людей, человечества, всех живых существ", - подчеркнул представитель Бутана. Отвечая на вопросы о стремительно возросшем международном напряжении, дошедшем до вооруженного противостояния Западного мира и России, СВО на Украине, главный монах бутанского храма отметил, что не разбирается в военном вопросе, но "что бы то ни было, насилия нужно стремиться избегать". "Буддизм имеет все основания, чтобы помогать отвечать на вызовы современности, объединять людей, гармонизировать и делать их счастливыми. Замечательно, что в России начали проводить такой форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" с участием политиков, религиозных деятелей, ученых из многих стран. Это путь к установлению мира на планете", - считает собеседник агентства. Согласно озвученным на форуме статистическим данным, буддизм сегодня исповедуют около трех из восьми миллиардов жителей планеты. Страны с преобладающим буддийским населением демонстрируют тенденции экономического роста, их совокупный ВПП достигает более 50% мировой экономики. Большинство буддийских стран не присоединились к антироссийским санкциям. И торгово-экономическое сотрудничество России с буддийским миром растет. Первый Международный буддийский форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" прошел в Бурятии 17–19 августа. На него приехали более 600 человек, из них 150 иностранных участников, из 13 стран мира. В числе докладчиков - видные представители духовенства разных буддийских направлений и школ, государственные, общественные деятели и ученые. Организаторами фрума выступили Буддийская традиционная сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, при поддержке фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20230817/buddiyskaya-1890593982.html

https://ria.ru/20230818/lama-1890898411.html

https://ria.ru/20230817/forum-1890673885.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, бутан, улан-удэ, владимир путин, в мире