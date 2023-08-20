https://ria.ru/20230820/buryatiya-1891088073.html
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба - РИА Новости, 20.08.2023
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба
Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:43
2023-08-20T08:43
2023-08-20T08:43
происшествия
северо-байкальский район
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено. Ранее глава республики назвал примерную дату окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа. "Принято решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС", - написал Цыденов. Отмечается, что власти определились с экстренными мерами. "Сейчас привлекаем дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы. ВСЖД также принимает все меры для ликвидации последствий", - добавил глава республики. По его словам, уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу. "Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке", - написал Цыденов.
https://ria.ru/20230819/primore-1891024641.html
северо-байкальский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-байкальский район, алексей цыденов
Происшествия, Северо-Байкальский район, Алексей Цыденов
В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба
Режим ЧС регионального масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы
УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале
.
Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено. Ранее глава республики назвал примерную дату окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа.
«
"Принято решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС", - написал Цыденов.
Отмечается, что власти определились с экстренными мерами.
«
"Сейчас привлекаем дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы. ВСЖД также принимает все меры для ликвидации последствий", - добавил глава республики.
По его словам, уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу.
"Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке", - написал Цыденов.
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