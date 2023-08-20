https://ria.ru/20230820/buryatiya-1891088073.html

В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба

В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба - РИА Новости, 20.08.2023

В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба

Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:43

2023-08-20T08:43

2023-08-20T08:43

происшествия

северо-байкальский район

алексей цыденов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97551/57/975515784_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_28a262f1c9d08935c7c7f2c0b6281d6e.jpg

УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации республиканского масштаба ввели в Бурятии из-за разрушения дамбы, выхода реки Холодная из берегов и размытия железнодорожного полотна в Северо-Байкальском районе, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за частичного разрушения дамбы размыло железнодорожное полотно, движение поездов остановлено. Ранее глава республики назвал примерную дату окончания аварийно-восстановительных работ - 26 августа. "Принято решение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС", - написал Цыденов. Отмечается, что власти определились с экстренными мерами. "Сейчас привлекаем дорожную и строительную технику, работающую у предприятий поблизости, в первую очередь самосвалы, экскаваторы. ВСЖД также принимает все меры для ликвидации последствий", - добавил глава республики. По его словам, уровень воды идет на спад, вскоре будет восстановлена автомобильная дорога, по которой планируется перевозить пассажиров, следующих по БАМу. "Угрозы жителям нет. В районе развернуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой поселке доставляем до больницы по воде на лодке", - написал Цыденов.

https://ria.ru/20230819/primore-1891024641.html

северо-байкальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северо-байкальский район, алексей цыденов