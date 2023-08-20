В Брянской области прошли учения с участием госслужащих и депутатов
В Брянской области прошли военно-мобилизационные сборы госслужащих и депутатов
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Летние военно-мобилизационные сборы состоялись в Брянской области, в двухдневных учениях приняли участие руководители органов исполнительной власти, главы муниципальных образований и депутаты, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
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"Мы ежегодно проводили их и ранее, но сегодня сборы проходят в обстановке, приближенной к боевой, в одной из лучших частей. От каждого из нас, от руководителей муниципального и регионального уровня, требуются выдержка, мужество, принятие правильных и быстрых решений в рамках своих полномочий по обеспечению безопасности жителей нашего региона", – отметил Богомаз.
Уточняется, что за время боевой учебы участники сбора получили необходимые для руководителей регионального и муниципального уровней специальные знания и навыки. В учениях принял участие заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров и командир части Тимофей Гончаров.
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"Занятия проходили на войсковом стрельбище, где каждый учился обращаться с разными видами оружия, на автодроме обучали вождению спецтехники, были оборудованы учебные точки, где велась подготовка по связи и тактической медицине. Военные на практике учили участников сборов, как правильно вести себя в той или иной ситуации, вносили корректировки и отмечали лучших", – рассказал губернатор.
Богомаз отметил, что в условиях, когда Брянская область подвергается обстрелам попыткам атак, военнослужащие Минобороны РФ, сотрудники Погрануправления ФСБ России и регионального управления Росгвардии с честью и достоинством выполняют свой долг по защите мирных жителей и территории области.
"Все мы являемся государственными служащими, и важно, чтобы каждый из нас мог встать на защиту Родины. Офицерам и рядовым запаса необходимо находиться в постоянной готовности к решению задач обороноспособности государства", – добавил Богомаз.