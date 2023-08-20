https://ria.ru/20230820/bibleyskiy-1890878768.html

"Не одно, а сотни царств". Какую загадку оставил ученым библейский Давид

"Не одно, а сотни царств". Какую загадку оставил ученым библейский Давид - РИА Новости, 20.08.2023

"Не одно, а сотни царств". Какую загадку оставил ученым библейский Давид

Недавние исследования известного израильского археолога вызвали ажиотаж в научном сообществе. Речь о личности царя Давида. Вопрос этот давний и спорный. Нашелся РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:00

2023-08-20T08:00

2023-08-20T08:02

религия

иерусалим

израиль

иордания

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавние исследования известного израильского археолога вызвали ажиотаж в научном сообществе. Речь о личности царя Давида. Вопрос этот давний и спорный. Нашелся ли ответ — в материале РИА Новости.Смелое заявлениеПрофессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель обобщил результаты многолетних раскопок в пяти древних городах близ Иерусалима: Хирбет-Кейафа, Бейт-Шемеш, Телль-эн-Насбех, Хирбет-эд-Даввара и Лахиш.У всех, как оказалось, общая планировка. Крепость в центре, примыкающие к ней дома, казематы — двойные внешние стены с камерами внутри. В случае осады там укрывались воины."Это образец урбанизма с повторяющейся концепцией", — подчеркивает исследователь.Множество протоханаанских и ханаанских надписей указывает на высокий уровень коммуникации — явный признак централизованной власти и сильной государственности.Помимо этого, ученый уточнил датировку — приблизительно 1000 год до нашей эры.Но главное, Гарфинкель заявил, что те пять городов принадлежали царству библейского Давида. И это произвело сенсацию.Империя в обувной коробкеРазвернулась горячая дискуссия. Профессор Университета Бар-Илан Арен Мейр обвинил Гарфинкеля в "упрощении и невнимании к деталям". Ведь нельзя четко указать границы царства Давида."Мы, археологи, совершаем находки и пытаемся интерпретировать их, — поясняет он. — Иногда толкования заходят слишком далеко".В одном месте Священного Писания упоминается, что владения Давида простирались от Красного до Средиземного моря, а также до южного Леванта. Другой отрывок указывает на территорию современных Израиля, Сирии и Ливана и несколько регионов Ирака с Иорданией.Но материальных свидетельств слишком мало. "Все, что у нас есть от этого периода, поместится в коробку для обуви", — иронично заметил археолог из Тель-Авивского университета Юваль Гадот.До недавнего времени сомневались даже в реальности самого Давида. Лишь в 1993-м группа археологов под руководством Авраама Бирана обнаружила в городе Тель-Дане надпись о "царе из дома Давида" и "царстве Израиль".Ученые установили: в X-IX веках до нашей эры в долине Арава, на современной границе Израиля и Иордании, было множество медных шахт. Экспорт металла в соседний Египет и даже Грецию служил основой экономики царства Давида.А два года назад археологи извлекли из культурного слоя Х столетия до нашей эры кусок пурпурной ткани."Великолепный оттенок, краска почти не полиняла. Краситель взят из раковин морских улиток, добывали его с большим трудом. Ткань стоила очень-очень много. Думаю, если бы могли заглянуть в гардероб Давида, то увидели бы такой пурпур", — говорил руководитель экспедиции Наама Суккеник.Точка не поставленаИ все-таки дорогой лоскут и медные рудники еще не доказывают, что три тысячи лет назад Давид правил гигантским государством.В те времена на сравнительно небольшой территории жили десятки племен, в основном семитских. Это были своего рода княжества, враждовавшие друг с другом.Гарфинкель отчасти соглашается с аргументами оппонентов. "Но я ничего не утверждаю. Есть библейский сюжет, и мы хотим понять, есть у него исторический след или нет", — говорит он.И такой след есть — Иерусалим с городами-спутниками, объединенными сетью дорог и инфраструктурой. А то, что размеры царства в Священном Писании преувеличены, не так уж важно.Тем не менее главный критик Алан Мейер напоследок кинул еще один камень. Маловероятно, что населенные пункты вокруг Иерусалима возникли в одно время. Ведь находки принадлежат разным эпохам.Гарфинкель парировал: "Основная проблема, с которой мы сталкиваемся в Израиле, заключается в том, что большинство археологических памятников — это "тели" (искусственно возникшие холмы). То есть города построены друг над другом. И нужно убедиться в том, что вы отделяете один уровень от другого".Иначе артефакты из разных культурных слоев смешиваются и общая картина размывается.Не исключено, что пока специалисты проверяют новую гипотезу, появятся более убедительные аргументы. И тогда наука сможет уверенно назвать царя Давида правителем великой империи. Или же окончательно похоронить эту версию.

https://ria.ru/20191003/1559372389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, израиль, иордания, аналитика - религия и мировоззрение