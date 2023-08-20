https://ria.ru/20230820/belgorod-1891139509.html

Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей

Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей - РИА Новости, 20.08.2023

Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила три цели в воздухе, по предварительным... РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T17:15

2023-08-20T17:15

2023-08-20T17:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила три цели в воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. "Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито три цели", - написал Гладков.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

белгород

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков