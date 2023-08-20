https://ria.ru/20230820/belgorod-1891139509.html
Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей
Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей - РИА Новости, 20.08.2023
Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила три цели в воздухе, по предварительным... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T17:15
2023-08-20T17:15
2023-08-20T17:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в Telegram-канале, что система противовоздушной обороны сбила три цели в воздухе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Ранее глава области информировал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. "Уточненная информация по работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом: сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито три цели", - написал Гладков.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Как сообщало Минобороны, 20 августа около 14.00 мск и 14.40 мск были пресечены атаки киевского режима по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков уточнил число сбитых ПВО над Белгородом воздушных целей
Гладков: ПВО днем сбила над Белгородом три воздушные цели