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ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 20.08.2023 (обновлено: 15:45 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/ataki-1891119247.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 20.08.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T14:20
2023-08-20T15:45
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны."На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Украинские войска потеряли там около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.Запорожское и Донецкое направленияНа Запорожском направлении российским войскам удалось отразить восемь атак противника в районах Работино и Вербового. Там уничтожено примерно 135 украинских военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, САУ Krab польского производства, британская гаубица FH-70, а также артсистема М777, гаубица M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (все — производства США).На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила шесть атак ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского, Веселого, Майорска и Старомихайловки на территории ДНР. Там украинские войска потеряли свыше 280 бойцов, шесть БМП, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки уничтожены полевые склады боеприпасов.Южно-Донецкое, Купянское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям противника в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре диверсионно-разведывательных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате этих боев ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, танк, три бронемашины, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика". На Купянском направлении Западная группировка успешно отбила шесть атак противника в районах Ольшаны, Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено примерно 60 украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30. На Херсонском направлении потери противника составили около 30 человек и два автомобиля. В районе города Очаков (Николаевская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику в 153 районах.Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 23 беспилотника.
https://ria.ru/20230820/novoselovskoe-1891111550.html
https://ria.ru/20230820/kontrnastuplenie-1891092043.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Киев за сутки потерял до 70 боевиков на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны.
"На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
Украинские войска потеряли там около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Российский боец рассказал о тактике ВСУ у Новоселовского
13:13

Запорожское и Донецкое направления

На Запорожском направлении российским войскам удалось отразить восемь атак противника в районах Работино и Вербового. Там уничтожено примерно 135 украинских военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, САУ Krab польского производства, британская гаубица FH-70, а также артсистема М777, гаубица M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (все — производства США).
На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила шесть атак ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского, Веселого, Майорска и Старомихайловки на территории ДНР. Там украинские войска потеряли свыше 280 бойцов, шесть БМП, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки уничтожены полевые склады боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В США сообщили Украине плохие новости о контрнаступлении
09:34

Южно-Донецкое, Купянское и Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" нанесла поражение подразделениям противника в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре диверсионно-разведывательных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате этих боев ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, танк, три бронемашины, три автомобиля, гаубицу "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".
На Купянском направлении Западная группировка успешно отбила шесть атак противника в районах Ольшаны, Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено примерно 60 украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении потери противника составили около 30 человек и два автомобиля. В районе города Очаков (Николаевская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику в 153 районах.
Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 23 беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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