https://ria.ru/20230820/ataka-1891161651.html

Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске

Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске - РИА Новости, 20.08.2023

Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске

О реакции Запада на провал наступления ВСУ, ходе спецоперации и новых атаках украинских беспилотников — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T21:45

2023-08-20T21:45

2023-08-20T22:08

специальная военная операция на украине

украина

киев

донецкая народная республика

роман старовойт

василий голубев

вячеслав гладков

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. О реакции Запада на провал наступления ВСУ, ходе спецоперации и новых атаках украинских беспилотников — в материале РИА Новости.Атаки украинских БПЛА на российские регионыВ Курске после атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал возник пожар, пять человек получили легкие ранения, заявил губернатор области Роман Старовойт. В Ростовской области утром киевский режим предпринял попытку теракта с использованием дронов-камикадзе, по БПЛА успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Василий Голубев.Как заявили в Минобороны России, в ночь на воскресенье пресечена попытка ВСУ атаковать с помощью дрона объекты на территории Москвы и Московской области. Силы ПВО обнаружили аппарат, летевший над Ступинским районом Подмосковья по направлению к столице. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, рухнул в безлюдном районе, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью, никто не пострадал, добавили в оборонном ведомстве.Ход операцииМеждународная обстановкаГазета Wall Street Journal сообщила, что представители западных стран прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам ни Москвы, ни Киева. По данным Washington Post, у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Отмечается, что неспособность ВСУ показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть. Издание Financial Times написало, что у американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления. На фоне неудач Киева в США рассматривают вариант "войны на истощение", говорится в публикации.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html

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киев

донецкая народная республика

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украина, киев, донецкая народная республика, роман старовойт, василий голубев, вячеслав гладков