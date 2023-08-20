https://ria.ru/20230820/ataka-1891161651.html
Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске
Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске - РИА Новости, 20.08.2023
Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске
О реакции Запада на провал наступления ВСУ, ходе спецоперации и новых атаках украинских беспилотников — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T21:45
2023-08-20T21:45
2023-08-20T22:08
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
роман старовойт
василий голубев
вячеслав гладков
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. О реакции Запада на провал наступления ВСУ, ходе спецоперации и новых атаках украинских беспилотников — в материале РИА Новости.Атаки украинских БПЛА на российские регионыВ Курске после атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал возник пожар, пять человек получили легкие ранения, заявил губернатор области Роман Старовойт. В Ростовской области утром киевский режим предпринял попытку теракта с использованием дронов-камикадзе, по БПЛА успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Василий Голубев.Как заявили в Минобороны России, в ночь на воскресенье пресечена попытка ВСУ атаковать с помощью дрона объекты на территории Москвы и Московской области. Силы ПВО обнаружили аппарат, летевший над Ступинским районом Подмосковья по направлению к столице. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, рухнул в безлюдном районе, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью, никто не пострадал, добавили в оборонном ведомстве.Ход операцииМеждународная обстановкаГазета Wall Street Journal сообщила, что представители западных стран прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам ни Москвы, ни Киева. По данным Washington Post, у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Отмечается, что неспособность ВСУ показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть. Издание Financial Times написало, что у американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления. На фоне неудач Киева в США рассматривают вариант "войны на истощение", говорится в публикации.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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украина, киев, донецкая народная республика, роман старовойт, василий голубев, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Роман Старовойт, Василий Голубев, Вячеслав Гладков
Спецоперация, 20 августа: беспилотник ВСУ атаковал здание вокзала в Курске
Старовойт: БПЛА ВСУ атаковал здание вокзала в Курске
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. О реакции Запада на провал наступления ВСУ, ходе спецоперации и новых атаках украинских беспилотников — в материале РИА Новости.
Атаки украинских БПЛА на российские регионы
В Курске после атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал возник пожар, пять человек получили легкие ранения, заявил губернатор области Роман Старовойт.
В Ростовской области утром киевский режим предпринял попытку теракта с использованием дронов-камикадзе, по БПЛА успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил глава региона Василий Голубев
.
Как заявили в Минобороны России, в ночь на воскресенье пресечена попытка ВСУ атаковать с помощью дрона объекты на территории Москвы и Московской области. Силы ПВО обнаружили аппарат, летевший над Ступинским районом Подмосковья по направлению к столице. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, рухнул в безлюдном районе, пострадавших и разрушений нет.
Россия выигрывает войну беспилотников
Кроме того, средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью, никто не пострадал, добавили в оборонном ведомстве.
- На Запорожском направлении ВСУ потеряли за сутки до 135 боевиков;
- На Краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки противника и уничтожили до 70 украинских солдат;
- На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военных и склад боеприпасов;
- На Южнодонецком направлении группировка войск "Юг" нанесла удары по ВСУ в районе Старомайорского и Урожайного в ДНР, за сутки уничтожено более 130 боевиков и девять единиц техники, пресечена деятельность четырех групп диверсантов;
- На Донецком направлении украинская армия потеряла более 280 боевиков. В районах населенных пунктов Константиновка и Ивано-Дарьевка в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов подразделений войск противника;
- На Купянском направлении группировка войск "Запад" успешно отразила шесть атак ВСУ, за сутки они потеряли до 60 солдат и семь единиц техники;
- Системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM. Кроме того, уничтожены 23 дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;
- Над Белгородской областью средства ПВО сбили два украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Позднее силы противовоздушной обороны уничтожили еще один дрон. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, над Белгородом и Белгородским районом поражены три воздушные цели;
- Начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов заявил, что российские подразделения отразили несколько атак украинских войск в направлении Урожайного в ДНР, огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в районе Старомайорского.
Американцы признали провал "контрнаступа": что дальше
Газета Wall Street Journal сообщила, что представители западных стран прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, но их условия не отвечают интересам ни Москвы
, ни Киева.
По данным Washington Post, у Украины, похоже, заканчиваются варианты действий в рамках контрнаступления. Отмечается, что неспособность ВСУ показать успех на поле боя вызывает опасения, что конфликт "заходит в тупик" и международная поддержка может ослабнуть.
Издание Financial Times написало, что у американских и украинских чиновников возникли разногласия по поводу ведения контрнаступления. На фоне неудач Киева в США рассматривают вариант "войны на истощение", говорится в публикации.