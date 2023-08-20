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ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.08.2023
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила над Белгородской областью ещё один украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщили в минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T15:07
2023-08-20T15:07
2023-08-20T15:11
белгородская область
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО сбила над Белгородской областью ещё один украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщили в минобороны РФ.Ранее в ведомстве информировали, что над Белгородской областью примерно в 14:00 мск сбиты два украинских дрона."Двадцатого августа около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".
https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html
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белгородская область, россия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила еще один БПЛА над Белгородской областью