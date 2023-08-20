https://ria.ru/20230820/ataka-1891124961.html

ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 20.08.2023

ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью

ПВО сбила над Белгородской областью ещё один украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщили в минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T15:07

2023-08-20T15:07

2023-08-20T15:11

белгородская область

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. ПВО сбила над Белгородской областью ещё один украинский БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщили в минобороны РФ.Ранее в ведомстве информировали, что над Белгородской областью примерно в 14:00 мск сбиты два украинских дрона."Двадцатого августа около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "пострадавших и разрушений нет".

https://ria.ru/20230728/nastuplenie-1886726041.html

белгородская область

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белгородская область, россия