https://ria.ru/20230820/aeroporty-1891085552.html

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА

Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.08.2023

2023-08-20T08:05

2023-08-20T08:05

2023-08-20T08:06

москва

московская область (подмосковье)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО. В Минобороны РФ отметили, что около 4.00 мск 20 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет. "Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово", - сообщили в Росавиации. В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс). После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", - доставили в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"