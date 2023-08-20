https://ria.ru/20230820/aeroporty-1891085552.html
Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА
Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА - РИА Новости, 20.08.2023
Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА
Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T08:05
2023-08-20T08:05
2023-08-20T08:06
москва
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО. В Минобороны РФ отметили, что около 4.00 мск 20 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет. "Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово", - сообщили в Росавиации. В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс). После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения. В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. "В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", - доставили в ведомстве.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорт "жуковский"
Москва, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорт "Жуковский"
Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с БПЛА
Росавиация: московские аэропорты работают штатно после ограничений утром
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.
Рано утром в воскресенье были ограничены полеты в аэропорты Внуково и Домодедово, сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, сообщили в Росавиации
.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на воскресенье была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении, которую удалось пресечь силами ПВО. В Минобороны РФ отметили, что около 4.00 мск 20 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет.
«
"Сегодня рано утром, 20 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово", - сообщили в Росавиации.
В этой связи шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс). После отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04.30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.
В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
"В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", - доставили в ведомстве.
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