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В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 20.08.2023
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03:25 20.08.2023 (обновлено: 04:53 20.08.2023)
https://ria.ru/20230820/aeroporty-1891077503.html
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 20.08.2023
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:25
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 3.25 ночи, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны три рейса на вылет и три рейса на прилет. Рейс из Сочи перенаправлен в "Шереметьево".Во "Внуково" на этот же срок на вылет задержали четыре рейса, на прилет — три рейса, а один отменили. Также для нескольких рейсов изменили терминал прилета и вылета.Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", пока нет ни одного самолета.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, москва
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Москва
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет

Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 3.25 ночи, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны три рейса на вылет и три рейса на прилет. Рейс из Сочи перенаправлен в "Шереметьево".
Во "Внуково" на этот же срок на вылет задержали четыре рейса, на прилет — три рейса, а один отменили. Также для нескольких рейсов изменили терминал прилета и вылета.
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", пока нет ни одного самолета.
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Аэропорты Москвы и Жуковский ограничивали полеты самолетов
18 августа, 07:23
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)ПроисшествияМосква
 
 
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