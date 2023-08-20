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В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет - РИА Новости, 20.08.2023
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса... РИА Новости, 20.08.2023
2023-08-20T03:25
2023-08-20T03:25
2023-08-20T04:53
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" задерживают рейсы на вылет и прилет, некоторые борты направляют в Шереметьево, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 3.25 ночи, на ближайшие два часа в "Домодедово" задержаны три рейса на вылет и три рейса на прилет. Рейс из Сочи перенаправлен в "Шереметьево".Во "Внуково" на этот же срок на вылет задержали четыре рейса, на прилет — три рейса, а один отменили. Также для нескольких рейсов изменили терминал прилета и вылета.Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", пока нет ни одного самолета.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), происшествия, москва
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Происшествия, Москва
В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
Домодедово и Внуково временно остановили прием и отправку самолетов