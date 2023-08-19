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Эксперт рассказала, как наладить личную жизнь при плотном графике работы - РИА Новости, 19.08.2023
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17:35 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/zhizn-1891035773.html
Эксперт рассказала, как наладить личную жизнь при плотном графике работы
Эксперт рассказала, как наладить личную жизнь при плотном графике работы - РИА Новости, 19.08.2023
Эксперт рассказала, как наладить личную жизнь при плотном графике работы
Отпуск без чувства вины, хобби, умение договориться с руководством о реальных сроках выполнения задач помогут наладить личную жизнь при напряженном графике... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T17:35
2023-08-19T17:35
общество
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Отпуск без чувства вины, хобби, умение договориться с руководством о реальных сроках выполнения задач помогут наладить личную жизнь при напряженном графике работы, поделилась с РИА Новости мнением HR-эксперт "СберНПФ" Наталия Гончарова. "Можно выделить несколько ключевых причин, по которым у работников не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Одна из них - завышенные ожидания. Современный мир диктует постоянное стремление к успеху и достижениям. Люди могут находиться под давлением чрезмерных ожиданий как со стороны работодателей, пребывающих в постоянной гонке с конкурентами, так и от самих себя, если человек по натуре перфекционист и "достигатор", - говорит она. "Как сотрудник может помочь себе наладить баланс? Учитесь делегировать. Заведите хобби. Боритесь с чувством вины на отдыхе", - рекомендует Гончарова. Эксперт предлагает рассказать о своей проблеме работодателю и договариваться с ним о реальных сроках работы: когда вы начинаете, когда заканчиваете и когда можете отключать уведомления в телефоне или на компьютере. Придерживайтесь собственных договоренностей, в нерабочие часы старайтесь отключать уведомления, не писать в рабочие чаты и не засиживаться в офисе, советует она. Эксперт поясняет, что люди зачастую продолжают работать в нерабочие часы, потому что им нечем себя занять после работы. Один из эффективных способов переключиться с работы на себя — завести хобби. Для усиления эффекта оно может быть платным, что должно побудить человека не бросать его. "Воспринимайте отдых как процесс восстановления. Мозг не предназначен для постоянной работы на максимальной скорости. Как телу после спортзала, так и мозгу после восьми часов интеллектуальной работы необходимо время на восстановление. Восстановление — это не лень или пассивность, а процесс, позволяющий вам стать сильнее и продуктивнее", - рассказывает Гончарова.
https://ria.ru/20230517/odnoklassniki-1872366133.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как наладить личную жизнь при плотном графике работы

Гончарова: хобби поможет наладить личную жизнь при напряженном графике работы

© iStock.com / RidofranzУставшая девушка в офисе
Уставшая девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© iStock.com / Ridofranz
Уставшая девушка в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Отпуск без чувства вины, хобби, умение договориться с руководством о реальных сроках выполнения задач помогут наладить личную жизнь при напряженном графике работы, поделилась с РИА Новости мнением HR-эксперт "СберНПФ" Наталия Гончарова.
«
"Можно выделить несколько ключевых причин, по которым у работников не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Одна из них - завышенные ожидания. Современный мир диктует постоянное стремление к успеху и достижениям. Люди могут находиться под давлением чрезмерных ожиданий как со стороны работодателей, пребывающих в постоянной гонке с конкурентами, так и от самих себя, если человек по натуре перфекционист и "достигатор", - говорит она.
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"Как сотрудник может помочь себе наладить баланс? Учитесь делегировать. Заведите хобби. Боритесь с чувством вины на отдыхе", - рекомендует Гончарова.
Эксперт предлагает рассказать о своей проблеме работодателю и договариваться с ним о реальных сроках работы: когда вы начинаете, когда заканчиваете и когда можете отключать уведомления в телефоне или на компьютере. Придерживайтесь собственных договоренностей, в нерабочие часы старайтесь отключать уведомления, не писать в рабочие чаты и не засиживаться в офисе, советует она.
Эксперт поясняет, что люди зачастую продолжают работать в нерабочие часы, потому что им нечем себя занять после работы. Один из эффективных способов переключиться с работы на себя — завести хобби. Для усиления эффекта оно может быть платным, что должно побудить человека не бросать его.
"Воспринимайте отдых как процесс восстановления. Мозг не предназначен для постоянной работы на максимальной скорости. Как телу после спортзала, так и мозгу после восьми часов интеллектуальной работы необходимо время на восстановление. Восстановление — это не лень или пассивность, а процесс, позволяющий вам стать сильнее и продуктивнее", - рассказывает Гончарова.
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