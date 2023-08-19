https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890955548.html
"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского
"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023
"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о мощных решениях для Украины, нацеленных на укрепление страны. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T00:58
2023-08-19T00:58
2023-08-19T00:58
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о мощных решениях для Украины, нацеленных на укрепление страны."Итак, ты наконец сдашься?" — спросил EmbiidFloppingAgain."Твое контрнаступление жалкое", — написал mike."Прекрати посылать молодых украинцев на верную смерть", — добавил Stavros Kakorematitis."Мистер халявщик", — возмутился Suraj Sahoo."Сдавайся или беги!" — заключил Patric.Украина 4 июня начала продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890908849.html
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890733237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины