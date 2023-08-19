https://ria.ru/20230819/zelenskiy-1890955548.html

"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского

"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского - РИА Новости, 19.08.2023

"Наконец сдашься?" В Сети ужаснулись "мощному" решению Зеленского

Пользователи соцсети X раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о мощных решениях для Украины, нацеленных на укрепление страны. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T00:58

2023-08-19T00:58

2023-08-19T00:58

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА 19 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали новое заявление Владимира Зеленского о мощных решениях для Украины, нацеленных на укрепление страны."Итак, ты наконец сдашься?" — спросил EmbiidFloppingAgain."Твое контрнаступление жалкое", — написал mike."Прекрати посылать молодых украинцев на верную смерть", — добавил Stavros Kakorematitis."Мистер халявщик", — возмутился Suraj Sahoo."Сдавайся или беги!" — заключил Patric.Украина 4 июня начала продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил президент России Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230818/ukraintsy-1890908849.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890733237.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины