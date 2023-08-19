https://ria.ru/20230819/zaklyuchennye-1891050165.html
СМИ: заключенные в США живут в антисанитарии и без медпомощи
СМИ: заключенные в США живут в антисанитарии и без медпомощи - РИА Новости, 19.08.2023
СМИ: заключенные в США живут в антисанитарии и без медпомощи
Заключенные тюрьмы в американском штате Висконсин месяцами вынуждены находиться в антисанитарных условиях и без медицинской помощи, не имея возможности покинуть РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T19:41
2023-08-19T19:41
2023-08-19T19:50
в мире
висконсин
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Заключенные тюрьмы в американском штате Висконсин месяцами вынуждены находиться в антисанитарных условиях и без медицинской помощи, не имея возможности покинуть камеры и называя свое пребывания ночным кошмаром, сообщает газета New York Times. "Люди каждый день угрожают совершить самоубийство, а терапии здесь нет... Я нахожусь в ночном кошмаре", - заявил один из заключенных тюрьмы Waupun на юго-востоке Висконсина, с которым удалось связаться изданию. Всего в тюрьме находятся порядка одной тысячи человек. Отмечается, что острая нехватка персонала является основной причиной того, что заключенные более четырех месяцев вынуждены находиться практически все время в своих камерах, пребывать в антисанитарных условиях и испытывать нехватку медицинской помощи. "Арестанты, днями запертые в своих ячейках, сообщают об испачканных фекалиями и кровью стенах. Поселившиеся птицы оставляют экскременты на подносах для еды, мешках со льдом, которые принесли с целью содержать заключенных в прохладе", - пишет газета, добавляя, что в тюрьме также отсутствует туалетная бумага. Помимо антисанитарии, заключенные не могут попасть в юридическую библиотеку и пропускают сроки подачи апелляций в судебные инстанции. В тюрьме остановлено оказание иных сервисов и реализация программ. Визиты родственников и друзей также не проводятся. "Происходящее в Waupun иллюстрирует реальность в тюрьмах по стране: локдауны, которые ранее были редким действием в период кризиса, становятся распространенным способом справиться с хроническими сокращениями персонала и бюджета", - отмечается в публикации.
https://ria.ru/20230814/pytki-1890065553.html
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в мире, висконсин
СМИ: заключенные в США живут в антисанитарии и без медпомощи
NYT: заключенные тюрьмы в Висконсине живут в антисанитарии и без медпомощи
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.
Заключенные тюрьмы в американском штате Висконсин месяцами вынуждены находиться в антисанитарных условиях и без медицинской помощи, не имея возможности покинуть камеры и называя свое пребывания ночным кошмаром, сообщает газета
New York Times.
"Люди каждый день угрожают совершить самоубийство, а терапии здесь нет... Я нахожусь в ночном кошмаре", - заявил один из заключенных тюрьмы Waupun на юго-востоке Висконсина, с которым удалось связаться изданию.
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Всего в тюрьме находятся порядка одной тысячи человек.
Отмечается, что острая нехватка персонала является основной причиной того, что заключенные более четырех месяцев вынуждены находиться практически все время в своих камерах, пребывать в антисанитарных условиях и испытывать нехватку медицинской помощи.
"Арестанты, днями запертые в своих ячейках, сообщают об испачканных фекалиями и кровью стенах. Поселившиеся птицы оставляют экскременты на подносах для еды, мешках со льдом, которые принесли с целью содержать заключенных в прохладе", - пишет газета, добавляя, что в тюрьме также отсутствует туалетная бумага.
Помимо антисанитарии, заключенные не могут попасть в юридическую библиотеку и пропускают сроки подачи апелляций в судебные инстанции. В тюрьме остановлено оказание иных сервисов и реализация программ. Визиты родственников и друзей также не проводятся.
"Происходящее в Waupun иллюстрирует реальность в тюрьмах по стране: локдауны, которые ранее были редким действием в период кризиса, становятся распространенным способом справиться с хроническими сокращениями персонала и бюджета", - отмечается в публикации.
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