https://ria.ru/20230819/vzryv-1890991069.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове - РИА Новости, 19.08.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

В Чернигове прогремел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:51

2023-08-19T11:51

2023-08-19T13:35

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Чернигове прогремел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал "Общественное". Ранее в субботу в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230819/vzryv-1890988025.html

чернигов

украина

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в мире, чернигов, украина