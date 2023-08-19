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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове - РИА Новости, 19.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 19.08.2023 (обновлено: 13:35 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/vzryv-1890991069.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове - РИА Новости, 19.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
В Чернигове прогремел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:51
2023-08-19T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
украина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Чернигове прогремел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал "Общественное". Ранее в субботу в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога. "В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, чернигов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове

В Чернигове 19 августа прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Чернигове прогремел взрыв после объявления в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщил телеканал "Общественное".
Ранее в субботу в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога.
«
"В Чернигове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Общественное".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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