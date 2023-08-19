https://ria.ru/20230819/vsu-1891043052.html
Через две недели. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
Через две недели. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ - РИА Новости, 19.08.2023
Через две недели. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
Украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T18:44
2023-08-19T18:44
2023-08-19T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир путин
нато
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинская армия не сможет продолжать военные действия без поддержки НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works."Киев полностью зависим от Вашингтона. Если США прекратят финансирование, то, я думаю, Украина исчезнет за пару недель", — сказал он.Эксперт также обратил внимание, что склады с боеприпасами в западных странах постепенно пустеют, а техники и танков ВСУ не хватает уже сейчас.Положение украинских войск будет только ухудшаться. Они понесли слишком большие потери, восполнить которые в полной мере киевским властям вряд ли удастся, резюмировал Джонсон.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как подчеркнул Владимир Путин, войска противника не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".По данным Министерства обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230819/vsu-1891019144.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Через две недели. Зеленскому сообщили шокирующие новости о ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без помощи НАТО не выстоят больше двух недель