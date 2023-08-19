Рейтинг@Mail.ru
Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16 - РИА Новости, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1890981604.html
Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16
Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16 - РИА Новости, 19.08.2023
Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16
Политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор, возможная передача Украине самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T10:41
2023-08-19T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
сергей миронов
f-16
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554522_0:125:2409:1480_1920x0_80_0_0_de9733644892cb19148a06ea671f4725.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор, возможная передача Украине самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход СВО, заявил в Telegram-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции... Ясно, что политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор", - написал он.По мнению парламентария, если даже F-16 долетят, никакого отношения к реальной обороноспособности киевского режима это иметь не будет. "Но зато позволит администрации (президента США Джо - ред.) Байдена гордо заявлять, что они сделали все, что могли, для поддержки союзников", - добавил депутат. Миронов отметил, что самолёты F-16 – это фактически последний вид вооружений, который могут США позволить передать Украине. "Дальше – только переговоры, а точнее, капитуляция их киевских протеже. Поэтому сохранение антироссийского режима у власти в Киеве сегодня волнует американцев гораздо больше, чем его вооружение. Отсюда и участившиеся разговоры о необходимости "поиска мира" в обмен на территории. Если Зеленский на это не пойдет, его уберут", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554522_135:0:2275:1605_1920x0_80_0_0_6e9926da36c1a38982c6ff4919aa5175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, сергей миронов, f-16, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Сергей Миронов, F-16, Вооруженные силы Украины
Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16

Миронов: политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор

© Airman 1st Class Christopher SpaАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Airman 1st Class Christopher Spa
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор, возможная передача Украине самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход СВО, заявил в Telegram-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции... Ясно, что политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор", - написал он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Запад устал. Украину готовят к поражению
17 августа, 08:00
По мнению парламентария, если даже F-16 долетят, никакого отношения к реальной обороноспособности киевского режима это иметь не будет.
"Но зато позволит администрации (президента США Джо - ред.) Байдена гордо заявлять, что они сделали все, что могли, для поддержки союзников", - добавил депутат.
Миронов отметил, что самолёты F-16 – это фактически последний вид вооружений, который могут США позволить передать Украине.
"Дальше – только переговоры, а точнее, капитуляция их киевских протеже. Поэтому сохранение антироссийского режима у власти в Киеве сегодня волнует американцев гораздо больше, чем его вооружение. Отсюда и участившиеся разговоры о необходимости "поиска мира" в обмен на территории. Если Зеленский на это не пойдет, его уберут", - подчеркнул Миронов.
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Слабоумие и отвага: американцы планируют наше уничтожение
9 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаСергей МироновF-16Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала