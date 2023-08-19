https://ria.ru/20230819/ukraina-1890981604.html

Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16

Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16 - РИА Новости, 19.08.2023

Миронов прокомментировал решение Вашингтона передать Киеву F-16

Политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор, возможная передача Украине самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T10:41

2023-08-19T10:41

2023-08-19T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

сергей миронов

f-16

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор, возможная передача Украине самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход СВО, заявил в Telegram-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Возможная передача Украине американских самолетов F-16 является демонстративным шагом США и не повлияет на исход специальной военной операции... Ясно, что политика Вашингтона на украинском направлении вошла в штопор", - написал он.По мнению парламентария, если даже F-16 долетят, никакого отношения к реальной обороноспособности киевского режима это иметь не будет. "Но зато позволит администрации (президента США Джо - ред.) Байдена гордо заявлять, что они сделали все, что могли, для поддержки союзников", - добавил депутат. Миронов отметил, что самолёты F-16 – это фактически последний вид вооружений, который могут США позволить передать Украине. "Дальше – только переговоры, а точнее, капитуляция их киевских протеже. Поэтому сохранение антироссийского режима у власти в Киеве сегодня волнует американцев гораздо больше, чем его вооружение. Отсюда и участившиеся разговоры о необходимости "поиска мира" в обмен на территории. Если Зеленский на это не пойдет, его уберут", - подчеркнул Миронов.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890393837.html

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, сергей миронов, f-16, вооруженные силы украины