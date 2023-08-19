https://ria.ru/20230819/ukraina-1890979603.html

США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой

США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой - РИА Новости, 19.08.2023

США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой

На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.

2023-08-19T10:25

2023-08-19T10:25

2023-08-19T10:25

видео

сша

украина

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Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.

сша

украина

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов. Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки. 2023-08-19T10:25 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, сша, украина, видео