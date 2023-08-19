https://ria.ru/20230819/ukraina-1890979603.html
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой - РИА Новости, 19.08.2023
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
2023-08-19T10:25
2023-08-19T10:25
2023-08-19T10:25
видео
сша
украина
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Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов. Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.
2023-08-19T10:25
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сша, украина, видео
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
2023-08-19T10:25
true
PT1M38S
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.