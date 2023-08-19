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США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой - РИА Новости, 19.08.2023
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10:25 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/ukraina-1890979603.html
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой - РИА Новости, 19.08.2023
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
2023-08-19T10:25
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Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов. Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.
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видео, сша, украина, видео
Видео, США, Украина
США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
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США "не тянут": спонсорство Украины под угрозой

Читать ria.ru в
На фоне провала контрнаступления ВСУ военная помощь Киеву становится все менее популярной в американском обществе. За время СВО Соединенные Штаты отправили Украине около 113 миллиардов долларов.
Между тем положение простых американцев становится все хуже: 30 миллионов жителей США лишились талонов на еду, у 15 миллионов теперь нет медицинской страховки.
 
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