https://ria.ru/20230819/ukraina-1890965715.html

ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, пишут СМИ

ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2023

ВСУ завершают обучение на Abrams в ФРГ, пишут СМИ

Украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в ФРГ, но они не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву танки... РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T06:25

2023-08-19T06:25

2023-08-19T06:25

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в ФРГ, но они не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке, сообщает газета Business Insider со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла. По словам О'Доннелла, около 200 украинцев "завершили одну их последних фаз своей 12-недельной программы обучения" в Хоэнфельсе и теперь вернутся в Графенвёр. "Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока 31 танк... не будет готов", - добавил представитель американской армии. Ожидается, что дополнительная подготовка военных продлится до осени. Ранее телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams. Всего власти США намерены поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230819/general-1890965329.html

https://ria.ru/20230818/istrebiteli-1890947734.html

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украина, россия, сша, нато, в мире, вооруженные силы украины