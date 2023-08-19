https://ria.ru/20230819/ugroza-1890962339.html
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной - РИА Новости, 19.08.2023
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной
Отношения Варшавы и Киева угрожают национальной безопасности Польши. Об этом написал польский публицист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T04:32
2023-08-19T04:32
2023-08-19T04:32
в мире
польша
варшава
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d69d8a62d1699f71d058f3e05a2fd6f6.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отношения Варшавы и Киева угрожают национальной безопасности Польши. Об этом написал польский публицист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X."Предвыборный лозунг PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) — "безопасное будущее поляков". Девиз, можно сказать, не очень показательный и среднестатистический. Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства", — высказался публицист.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230819/otpravka-1890959444.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848924099_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_198aed49faabc9c1fead9b49bd455d50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной
Польский публицист: власти Польши ставят страну под угрозу из-за связей с Киевом