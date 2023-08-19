https://ria.ru/20230819/ugroza-1890962339.html

На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной

На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной - РИА Новости, 19.08.2023

На грани. В Польше заявили об опасности "игры" с Украиной

Отношения Варшавы и Киева угрожают национальной безопасности Польши. Об этом написал польский публицист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T04:32

2023-08-19T04:32

2023-08-19T04:32

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варшава

украина

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Отношения Варшавы и Киева угрожают национальной безопасности Польши. Об этом написал польский публицист Лукаш Важеха на своей странице в соцсети X."Предвыборный лозунг PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) — "безопасное будущее поляков". Девиз, можно сказать, не очень показательный и среднестатистический. Но припомним, что он представлен стороной, которая в случае Украины играла на грани, ставя под угрозу безопасность польского государства", — высказался публицист.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230819/otpravka-1890959444.html

польша

варшава

украина

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в мире, польша, варшава, украина