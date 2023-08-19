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Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.08.2023
Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, добровольно сдастся властям в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия) в конце следующей недели, передает в... РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T01:47
2023-08-19T01:47
2023-08-19T01:47
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, добровольно сдастся властям в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия) в конце следующей недели, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах. Подробности на данный счет телеканал не приводит. Между тем, Трампу и еще двум десяткам других обвиняемых, проходящих по делу о попытке повлиять на итоги президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, ранее было предписано добровольно сдаться властям не позднее 25 августа. Сам экс-президент, отрицающий вменяемые ему преступления, пока не делал никаких заявлений относительно возможной сдачи органам правопорядка.
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Власти США ожидают добровольной сдачи Трампа, сообщают СМИ
CNN: власти США ожидают добровольной сдачи Трампа в конце следующей недели