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Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 19.08.2023
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Туризм
 
11:48 19.08.2023
https://ria.ru/20230819/tenerife-1890990472.html
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 19.08.2023
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров
Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:48
2023-08-19T11:48
туризм
тенерифе
канарские острова
новости - туризм
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, превысила 3,2 тысячи гектаров. "Площадь лесного пожара на Тенерифе составляет пять тысяч гектаров, периметр - 50 километров, и он уже затронул десять муниципалитетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канарских островов, со ссылкой на председателя правительства островов Фернандо Клавихо. Как отмечается, пожар всё еще не удается взять под контроль. Ранее местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
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тенерифе, канарские острова, новости - туризм
Туризм, Тенерифе, Канарские острова, Новости - Туризм
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров

Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров

© AFP 2023 / DESIREE MARTINЛесной пожар в населенном пункте Гуимар, Тенерифе
Лесной пожар в населенном пункте Гуимар, Тенерифе - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / DESIREE MARTIN
Лесной пожар в населенном пункте Гуимар, Тенерифе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов.
Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, превысила 3,2 тысячи гектаров.
«
"Площадь лесного пожара на Тенерифе составляет пять тысяч гектаров, периметр - 50 километров, и он уже затронул десять муниципалитетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канарских островов, со ссылкой на председателя правительства островов Фернандо Клавихо.
Как отмечается, пожар всё еще не удается взять под контроль.
Ранее местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств.
В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
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