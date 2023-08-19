https://ria.ru/20230819/tenerife-1890990472.html

Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров

Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 19.08.2023

Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров

Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T11:48

2023-08-19T11:48

2023-08-19T11:48

туризм

тенерифе

канарские острова

новости - туризм

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, превысила 3,2 тысячи гектаров. "Площадь лесного пожара на Тенерифе составляет пять тысяч гектаров, периметр - 50 километров, и он уже затронул десять муниципалитетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канарских островов, со ссылкой на председателя правительства островов Фернандо Клавихо. Как отмечается, пожар всё еще не удается взять под контроль. Ранее местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

тенерифе

канарские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тенерифе, канарские острова, новости - туризм