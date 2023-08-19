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Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров - РИА Новости, 19.08.2023
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров
Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T11:48
2023-08-19T11:48
2023-08-19T11:48
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тенерифе
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство Канарских островов. Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, превысила 3,2 тысячи гектаров. "Площадь лесного пожара на Тенерифе составляет пять тысяч гектаров, периметр - 50 километров, и он уже затронул десять муниципалитетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канарских островов, со ссылкой на председателя правительства островов Фернандо Клавихо. Как отмечается, пожар всё еще не удается взять под контроль. Ранее местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
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РИА Новости
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тенерифе, канарские острова, новости - туризм
Туризм, Тенерифе, Канарские острова, Новости - Туризм
Площадь природного пожара на Тенерифе выросла до пяти тысяч гектаров
Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров, сообщило правительство
Канарских островов.
Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался в ночь на 15 августа на острове Тенерифе, превысила 3,2 тысячи гектаров.
«
"Площадь лесного пожара на Тенерифе составляет пять тысяч гектаров, периметр - 50 километров, и он уже затронул десять муниципалитетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Канарских островов, со ссылкой на председателя правительства островов Фернандо Клавихо.
Как отмечается, пожар всё еще не удается взять под контроль.
Ранее местные власти сообщали, что в операции по тушению пожара, который, по словам Клавихо, является одним из самых серьезных за последние 40 лет, задействовано 17 воздушных средств.
В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
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