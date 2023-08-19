https://ria.ru/20230819/tela-1890909142.html

"Их тела нашли". Кем на самом деле были перуанские девы Солнца

"Их тела нашли". Кем на самом деле были перуанские девы Солнца - РИА Новости, 19.08.2023

"Их тела нашли". Кем на самом деле были перуанские девы Солнца

Ученые разгадали одну из тайн знаменитого Мачу-Пикчу. Долгое время он считался городом знати и особых жриц. Но недавние исследования показывают, что это было не РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:00

2023-08-19T08:03

религия

перу

аналитика - религия и мировоззрение

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МСКВА, 19 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые разгадали одну из тайн знаменитого Мачу-Пикчу. Долгое время он считался городом знати и особых жриц. Но недавние исследования показывают, что это было не так.Дворцы в облакахБолее ста лет прошло с того момента, как доцент Йельского университета Хайрем Бингем обнаружил этот город. Блуждая по Перу, он надеялся найти Вилькабамбу — легендарное место, где инки якобы спрятали свои сокровища от испанских завоевателей.Но судьба распорядилась иначе, и 24 июля 1911-го археолог открыл в высокогорьях Анд настоящее чудо."Неожиданно я увидел перед собой каменные стены — руины домов. Их было непросто разглядеть, поскольку они частично заросли деревьями и мхом — работа нескольких столетий, но в густой тени, спрятавшись в зарослях бамбука и спутанных виноградных лоз, тут и там вырисовывались стены из белого гранита, камни были аккуратно вырезаны и с большим мастерством прилажены друг к другу", — записал Бингем в дневнике.Город он назвал Мачу-Пикчу, что на языке индейцев кечуа означает "старая гора". И вскоре его команда приступила к раскопкам.В поселении оказалось несколько типов строений: царский дворец, святилища и дома простолюдинов. Бингем решил, что здесь была резиденция правителя империи инков. Однако одна жуткая находка заставила его усомниться в этом.Неподалеку было массовое захоронение — около 200 скелетов. Ученый-остеолог Джордж Итон определил, что почти все останки — женские.Сам Бингем был уверен: это останки дев Солнца — девушек из знатных семей. Они жили в храмах, давали обет целомудрия, готовили ритуальные подношения, следили за священным костром и шили одежду для императора. Верховную жрицу называли земной супругой бога Солнца.Столетие спустя эту гипотезу опровергли."Мы такого не ожидали"В начале XXI века профессор кафедры антропологии Тулейнского университета Джон Верано выяснил: погребенных там людей убили. На скелетах есть следы ударов холодным оружием. Действительно, в ходе повторных раскопок в Мачу-Пикчу археологи нашли несколько ритуальных Т-образных ножей.Это поставило специалистов в тупик. Ведь религиозные обряды инков, в отличие от их соседей ацтеков и майя, не отличались леденящей душу жестокостью. Инки не вырезали человеческие сердца и не убивали младенцев.Высшим силам, как правило, подносили растения — кукурузу или листья коки. Изредка ламу.Но в 2015-м на севере Перу нашли два массовых захоронения инков. В одном из них — около 30 скелетов. Все со следами насильственной смерти."Большинство принадлежит девушкам в возрасте 12-15 лет. Жертвоприношения совершили 600 лет назад, всего за несколько десятилетий до появления на континенте испанских завоевателей", — говорилось в отчете археологов.Во втором могильнике лежало еще 140 скелетов — и увиденное шокировало ученых."Я такого не ожидал. У детей смещены ребра, на костях следы порезов. Предположительно, им вырезали сердца", — делился впечатлениями в интервью доцент кафедры антропологии Университета Флориды Габриэль Прието.По его словам, как правило, органы людей и животных преподносили солнцу, которому поклонялись все цивилизации Мезоамерики. Значит, инки все же приносили в жертву людей. А раз так, то и Мачу-Пикчу вполне мог быть местом кровавых ритуалов.В пользу этой версии — и особенности архитектуры. Там несколько святилищ, одно из них — Храм трех окон — посвящено солярному божеству. Кроме того, на вершине стоит ритуальное сооружение Интиуатана. На языка кечуа это "место, к которому привязывается солнце".Правда, есть одно но. Дев из Мачу-Пикчу не могли принести в жертву: они были особым сословием, судьбой которого распоряжался лично император. Сложно представить, что он приказал убить их всех.Прямиком именно тудаОкончательно версия о "девах" отпала, когда антрополог Джон Верано установил: около половины скелетов из Мачу-Пикчу… мужские. В этом году команда исследователей из разных стран изучила ДНК останков."Наши анализы показывают, что население Мачу-Пикчу было крайне неоднородным: генетически эти люди были связаны с группами из регионов по всей империи инков, включая побережье, высокогорье и Амазонию", — сообщил руководитель проекта Ричард Бургер.Ученые уточняют, что инки неизменно составляли элиту общества, а "провинциалы" выполняли хозяйственные функции. Иными словами, погибшие — из обслуживающего персонала.Остается вопрос: за что их убили?Подсказку нашли в хрониках католических миссионеров, прибывших на континент. Есть интересная деталь: "Когда у инков умирал знатный вельможа, его слуг могли убить, чтобы они сопровождали господина в загробном мире".Возможно, в Мачу-Пикчу произошло нечто подобное. Известно, что после появления испанцев последний император инков удалился высоко в горы. Куда точно — неизвестно. Город под облаками — неплохой вариант. А полторы сотни скелетов принадлежат тем, кто последовал за ним. Умереть за правителя почетно. Впрочем, это лишь одна из многих тайн, которые хранит величественный "город в облаках".

https://ria.ru/20230617/ssha-1877303547.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, аналитика - религия и мировоззрение