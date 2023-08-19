https://ria.ru/20230819/svo-1891057306.html

Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников

Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 19.08.2023

Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников

Об атаке украинских беспилотников, ходе спецоперации и обучении пилотов ВСУ на истребителях F-16 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2023

2023-08-19T21:29

2023-08-19T21:29

2023-08-19T21:51

специальная военная операция на украине

украина

новгородская область

чернигов

вооруженные силы украины

f-16

россия

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Об атаке украинских беспилотников, ходе спецоперации и обучении пилотов ВСУ на истребителях F-16 — в материале РИА Новости.Атаки украинских БПЛАУкраинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны России. В результате произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Уточняется, что один из самолетов получил повреждения, но при этом никто не пострадал.Позднее глава Солецкого округа Максим Тимофеев заявил, что все последствия атаки дрона устранили.Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.Киевский режим также попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье: российские средства РЭБ дезориентировали беспилотник ВСУ. Он упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск, пострадавших и разрушений нет. Ход операцииОбучение пилотов ВСУМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 уже началось. При этом, по его словам, до сих пор не ясно, когда и сколько самолетов получит Киев.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

украина

новгородская область

чернигов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, новгородская область, чернигов, вооруженные силы украины, f-16, россия, алексей резников, в мире