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Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 19.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 19.08.2023 (обновлено: 21:51 19.08.2023)
https://ria.ru/20230819/svo-1891057306.html
Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников
Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 19.08.2023
Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников
Об атаке украинских беспилотников, ходе спецоперации и обучении пилотов ВСУ на истребителях F-16 — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2023
2023-08-19T21:29
2023-08-19T21:51
специальная военная операция на украине
украина
новгородская область
чернигов
вооруженные силы украины
f-16
россия
алексей резников
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Об атаке украинских беспилотников, ходе спецоперации и обучении пилотов ВСУ на истребителях F-16 — в материале РИА Новости.Атаки украинских БПЛАУкраинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны России. В результате произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Уточняется, что один из самолетов получил повреждения, но при этом никто не пострадал.Позднее глава Солецкого округа Максим Тимофеев заявил, что все последствия атаки дрона устранили.Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.Киевский режим также попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье: российские средства РЭБ дезориентировали беспилотник ВСУ. Он упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск, пострадавших и разрушений нет. Ход операцииОбучение пилотов ВСУМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 уже началось. При этом, по его словам, до сих пор не ясно, когда и сколько самолетов получит Киев.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
украина
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украина, новгородская область, чернигов, вооруженные силы украины, f-16, россия, алексей резников, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Новгородская область, Чернигов, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия, Алексей Резников, В мире
Спецоперация, 19 августа: ПВО сбила несколько украинских беспилотников

МО РФ: беспилотник ВСУ атаковал аэродром в Новгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Об атаке украинских беспилотников, ходе спецоперации и обучении пилотов ВСУ на истребителях F-16 — в материале РИА Новости.

Атаки украинских БПЛА

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области, сообщили в Минобороны России. В результате произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Уточняется, что один из самолетов получил повреждения, но при этом никто не пострадал.
Позднее глава Солецкого округа Максим Тимофеев заявил, что все последствия атаки дрона устранили.
Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, пострадавших и разрушений нет.
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Киевский режим также попытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье: российские средства РЭБ дезориентировали беспилотник ВСУ. Он упал в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково в городском округе Красногорск, пострадавших и разрушений нет.

Ход операции

  • На Краснолиманском направлении российские войска отразили атаку ВСУ, противник потерял более 40 военнослужащих, две бронемашины и гаубицу;
  • На Купянском направлении отражены четыре атаки и контратаки украинской армии, ее потери составили более 130 солдат и семь единиц техники, включая две американские самоходные гаубицы Paladin;
  • На Донецком направлении отбиты пять атак украинских войск, они потеряли до 400 военных убитыми и ранеными, 14 бронемашин и два склада с боеприпасами;
  • На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли 200 военнослужащих и семь единиц техники, а на Запорожском — до 190 солдат и шесть единиц техники;
  • Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове, есть жертвы и пострадавшие. По данным источника РИА Новости, удар был нанесен по месту сбора военных специалистов по боевым дронам. Минобороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.

Обучение пилотов ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 уже началось.
При этом, по его словам, до сих пор не ясно, когда и сколько самолетов получит Киев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНовгородская областьЧерниговВооруженные силы УкраиныF-16РоссияАлексей РезниковВ мире
 
 
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